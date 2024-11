Un diputado mendocino quedó en offside por no dar quórum a Ficha Limpia

Una verdadera caza de brujas parece haberse librado dentro de La Libertad Avanza a raíz de la caída de la sesión para tratar Ficha Limpia el pasado jueves. Si bien hubo legisladores de diferentes bloques que brillaron por su ausencia, los reflectores apuntaron al oficialismo por el faltazo de diputados entre los que estaba el mendocino Álvaro Martínez. Según expresó, se demoró en llegar al Congreso y por eso no pudo sentarse en su banca a tiempo pero su explicación -al igual que la de otros compañeros de bancada- quedó teñidas de suspicacias.

Desde la oposición, diputados como Juan Manuel González de la Coalición Cívica salieron a denunciar un acuerdo entre Javier Milei y el kirchnerismo para vaciar la sesión y evitar el quórum necesario para que se trate Ficha Limpia. Fue tal la repercusión que tuvo el faltazo de diputados que el propio presidente apareció en escena para desterrar fantasmas.

En concreto, trascendió que existió una comunicación entre Javier Milei y la diputada del PRO Silvia Lospenatto, autora del proyecto que iba a tratarse ayer. En esa conversación, Milei le aseguró que está a favor de la sanción de Ficha Limpia pero la invitó a redactar un nuevo proyecto en conjunto que no solo contemple excluir a condenados por delitos de corrupción. Ese sería el compromiso del oficialismo para avanzar.

La diputada Silvia Lospennato.

En este sentido, desde La Libertad Avanza aclaran que ya sabían que no reunirían los diputados necesarios para sesionar y por ese motivo algunos legisladores empezaron a trabajar en un nuevo proyecto que logre sumar voluntades. Esa sería la verdadera razón por el que algunos diputados oficialistas llegaron tarde a la sesión y no estuvieron sentados en sus bancas a la hora de computar el quórum.

El oficialismo se ha visto obligado a realizar control de daños ante las críticas que generó entre sus propios simpatizantes el fracaso de Ficha Limpia. Lo primero que salieron a aclarar es que aún con la totalidad de los diputados de La Libertad Avanza presentes en el recinto el quórum no se hubiese alcanzado. Y acto seguido, tomaron el tema como propio y comenzaron a militar una nueva versión de Ficha Limpia que aún no ha sido presentada.

"Milei me dijo que apoyaba el proyecto de Ficha Limpia y que quería que trabajemos en un proyecto juntos. No le pregunté por qué hubo ausencias ayer en el recinto. No tengo más datos de si el proyecto es para tratar en extraordinarias y tampoco cómo será ese proyecto", expresó en Radio Mitre Silvia Lospennato y reconoció que hubiese sido más sano que planteasen antes las dudas que tenían con el proyecto que se había presentado.

"Estoy dolida. Ellos me habían confirmado que venían 38 diputados para este despacho. Pero creo que lo importante es que avancemos.Que quede claro que no es un proyecto proscriptivo pero que evite que los corruptos vayan a buscar fueros al Congreso", finalizó Lospennato y subrayó que cree en la palabra que le dio el presidente.