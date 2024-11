El rol ¿anticasta? de los únicos soldados de Javier Milei con cargo en Mendoza

El tiempo pasa volando y en un abrir y cerrar de ojos ya casi estamos en diciembre. Y habrá transcurrido un año de que Javier Milei asumiera como presidente, revolucionado a todo lo que se entendía hasta ese momento como política argentina, pero también, gracias a las banderas libertarias, ingresaron concejales en algunas comunas mendocinas Sin embargo, los roles de los ediles han sido disímiles, la mayoría ha apoyado proyectos clave de los oficialismos municipales, casi todos cobran sus dietas y además, no hay un trabajo conjunto entre ellos. De hecho, ninguno forma parte del armado del nuevo partido de La Libertad Avanza que preside el diputado nacional Facundo Correa Llano.

Como en 2023, los municipios administrados por el peronismo adelantaron sus comicios- advirtiendo que el efecto arrastre del actual gobernador Alfredo Cornejo (Cambia Mendoza) podría perjudicarlos- los primeros en ganar con las pancartas de Milei fueron un sanrafelino y un maipucino por el Frente Demócrata, Libertario y Jubilados. El primero neófito en la política partidaria y el segundo, ya había sido concejal y además tiene mucha trayectoria como militante. En San Rafael ingresó Martín Antolín, un libertario, y en Maipú, Alfredo Mancifesta, un demócrata muy reconocido en su departamento.

En San Rafael, el empresario libertario- tiene un bar-logró una banca tras ir en la lista del excandidato a intendente Rodolfo Bianchi. Consiguieron 20 puntos, algo histórico. El día del triunfo, que fue el 3 de septiembre del año pasado, Antolín sostuvo: "¿Cuántos años hace que en el Concejo Deliberante no hay otra expresión que el radicalismo o peronismo? Esa polaridad, ese Boca - River, que representa políticos o intereses, y no a la gente con sentido común. Hoy el liberalismo, de la mano de Javier Milei, ha calado hondo en cada sanrafaelino; por esto vamos a seguir dando la batalla, pero ahora desde adentro", prometió.

Transcurrido un año, los radicales dentro del Concejo de este departamento que está administrado por el justicialista Omar Félix lo acusan a Antolín de ser "funcional" al peronismo. En realidad porque es quien debe desempatar cada vez que hay una votación y generalmente, el edil libertario se inclina por votar los proyectos oficialistas, de acuerdo cuentan sus pares. De hecho, quedó en medio de un revuelo, a fines de agosto de este año porque se modificó una ordenanza en el Concejo Deliberante que lo favorecería.

La ordenanza 11.024 que regulaba la Diversión Nocturna del departamento fue derogada y se aprobó una nueva norma que beneficia directamente a un bar vinculado a Antolín, por iniciativa del oficialismo. Desde Cambia Mendoza, denunciaron la situación, aseguran que hay una alianza política entre ambos sectores, que se materializa en el Concejo Deliberante. El peronismo negó las acusaciones y Antolín aseguró en esa oportunidad a MDZ que "el bar lo tiene alquilado y que radicalismo responde al Gobernador y no piensa en el pueblo de San Rafael". Pero esta situación transcendió las fronteras del departamento y hasta incluso fue criticado por muchos libertarios en el Gran Mendoza.

Antolín en campaña junto a Javier Milei

Mancifesta quien pertenece al bloque PD- Libertario, había sido concejal por primera vez entre 1995 y 1999. Luego, intentó ser candidato a intendente y le fue bastante bien. Ese "bastante" significa que casi se transforma en el jefe comunal de Maipú ya que quedó empatado con Adolfo Bermejo, pero finalmente el conteo le favoreció al peronista (hoy diputado nacional). En el Concejo Deliberante, donde se ha desempeña nuevamente hace un año ha tenido algunas propuestas que van en sintonía con los planteos de Milei.

Por ejemplo, donó parte de su dieta. Pero a diferencia de lo que hacía Milei cuando era diputado, que la sorteaba entre las personas que se anotaban, independientemente de su situación económica, Mancifesta donó parte de su sueldo al hospital Alfredo Metraux., como se había comprometido en la campaña electoral. También presentó un proyecto de creación de oficina de información pública y de regulación de los autos en el Concejo Deliberante. En sus redes sociales, cita frecuentemente a un prócer que admira el presidente: Juan Bautista Alberdi.

Como el resto de sus pares de todos los colores políticos, votó el proyecto del presupuesto municipal 2025, que envió el intendente peronista Matías Stevanato. Como su partido, el PD, no participa del armado de la fuerza La Libertad Avanza, que está presidida por el exdemócrata Correa Llano. El concejal Alfredo Mancifesta

Instragram @hcdm

Una concejal demócrata que se declara mileísta, que no se calla nada, es la representante de Guaymallén, Sonia Sedano. La docente ingresó por La Unión Mendocina y desde que pisó el Concejo Deliberante no pasa desapercibida. Lo primero que hizo, según contó a MDZ, fue retar a los concejales a que toda juntada que hubiera después de la sesión, con sanguches incluidos, saliera del bolsillo de los ediles y no de la plata del municpio.

Además, ha presentado varios pedidos de informes contra el oficialismo, que está encabezado por el intendente Marcos Calvente (Cambia Mendoza). Se quejó porque se sesionaba cada 15 días. Junto a un grupo de concejales opositores, hace unos días denunció que el municipio destinó $17.000.000 a la compra de vestidos y zapatos para la celebración departamental. También criticó que el intendente viajara a Buenos Aires a hacer gestiones. Desde el oficialismo le cuestionan hacer denuncias que luego no tienen asidero. Sedano cuestionando a Calvente

Sedano viene de familia demócrata y es hermana de la titular del SUTE, es decir del sindicato docente, Carina Sedano, pero políticamente no tienen nada que ver. Respetam lo que piensa cada una, pero la secretaria general del sindicato está muy lejos de las ideas de Milei que su hermana defiende y militó durante la campaña electoral a rajatabla.

En Godoy Cruz, hay dos concejales que conforman un bloque libertario. El primero es demócrata, se llama Jorge Quiroga, y es la primera vez que tiene un cargo público. A él se sumó un edil, un comisario retirado que ingresó por el partido Verde a su banca pero se fue de esa fuerza para integrar la bancada que representa a Milei. Se llama Francisco Francisco Cordón Grimsditch.

Ambos son críticos de la seguridad en el departamento, especialmente Cordón, quien además es especialista en terrorismo. "¡Se convocan si o si!. No hay vuelta atrás. ¿Ven porque corro y entreno de noche? ¿Ven porque muchos ciudadanos andan armados?, decía Cordón en un posteo en X hace 15 días, en referencia a la inseguridad.Además, está conformando una agrupación vinculada a la seguridad.

Junto a Quiroga, criticaron la presentación del presupuesto 2025 que envió el intendente radical Diego Costarelli, sin embargo, lo votaron a favor, dejando desconcertados a dirigentes cercanos. El único que no votó la pauta de gastos fue el concejal de La Cámpora Martín González. La decisión que tomaron ambos libertarios fue cuestionada internamente por su fuerza. En diálogo con MDZ, Cordón respondió: "Nos aceptaron modificaciones en la tarifaria por eso acompañamos. Quisimos modificar algunos artículos como el 38 del endeudamiento pero se lo vamos a controlar desde que se ejecute. El presupuesto está muy bien dibujado. Para mi fue muy complicado y difícil levantarles la mano. Este año junto a Quiroga hemos presentado más de 230 expedientes, nos archivaron más 120,parece una joda", explicó el libertario luego de haber votado el presupuesto del gobierno que tanto cuestiona.

Los "concejales libertarios", a excepción de los demócratas, tienen muy poco contacto entre ellos. Incluso, ninguno tiene una participación activa en el armado territorial de Karina Milei, la hermana del presidente, es decir en el armado de La Libertad Avanza como partido en Mendoza.

¿Han combatido la casta como prometieron en este primer año de gestión? ´¿Milei lo hizo en su primer año como presidente? La ciudadanía lo sabrá evaluar.