Tragedia de Once: rechazaron el pedido de Ricardo Jaime y seguirá preso

El exsecretario de transporte, Ricardo Jaime, seguirá cumpliendo la condena unificada restante de la causa por la tragedia de Once y de otros expedientes. Esto luego que el Tribunal Oral Federal número 2 rechazara el pedido de su defensor Eduardo Gómez Caminos, quien por su estado de salud solicitó el beneficio del arresto domiciliario.

Ricardo Jaime se entregó a la Justicia el pasado 5 de noviembre luego que la Corte Suprema de Justicia dejará firme la condena tras rechazar un recurso extraordinario presentado por el fiscal ante la Cámara Federal de Casación Raul Omar Plee quien exigía que se le aumentara la pena.

Según el fallo al que accedió MDZ, los magistrados Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel evaluaron los estudios del Cuerpo Médico Forense de la Corte sobre el exfuncionario y concluyeron que las patologías que padecen no evidencia una situación crítica por lo que "no encontramos razones humanitarias ni médicas que permitan afirmar que el encierro carcelario que pesa sobre Jaime atente contra su salud y, por ello, entendemos que no corresponde en el caso morigerar la modalidad de cumplimiento de la pena".

Asimismo, los jueces tuvieron en cuenta la vista del fiscal Patricio Garcia Elorrio quien opino: "No corresponde el pedido de la defensa de Jaime pues las condiciones de la petición no se ajusta a los requisitos establecidos en la ley aplicable"”. Por su parte, la querella representada por Leonardo Mengini, sustentó su rechazo al afirmar que lo que dice padecer Jaime "no se han probado que sean de la gravedad que expone".

El informe del Cuerpo Médico Forense ratificó un carcinoma que le fue operado a Ricardo Jaime pero también contempló un cuadro de hipertensión, una hernia inguinal, artrosis de columna, nódulo pulmonar e hipotiroidismo, sin embargo concluyó que "las patologías podrían ser tratadas tanto en el establecimiento carcelario en el que se encontraba alojado como, en su defecto, en un hospital extramuros".

Por otra parte, el tribunal desestimó el argumento de la defensa de Jaime que sostuvo que estaba por cumplir 70 años el próximo mes de enero, edad donde podría solicitar la prisión domiciliaria: "El criterio del tribunal sobre la cuestión es inveterado, en el sentido de considerar que el mero cumplimiento de la edad prevista en el inc. D del art. 32 no opera de forma automática".

Ante esto, Menghini había criticado que se diera por sentado ese planteo y sostuvo que Jaime no es una víctima sino todos los argentinos a quienes defraudo, al tiempo que dejó entrever que al momento que la defensa formule el planteo también se opondrá.

Finalmente los jueces requirieron al director del Complejo Penitenciario de Ezeiza, que Jaime "sea evaluado por especialistas en cardiología, dermatología, cirugía general, endocrinología, neumología y traumatología a los efectos de verificar adecuadamente su actual estado de salud y se determine el tratamiento médico a seguir en función de las diversas patología que padece, autorizando a tales fines, el traslado del nombrado a hospitales extramuros” y que el ex funcionario reciba “un control médico periódico sobre la salud".