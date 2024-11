Alberto Fernández declaró en Comodoro Py y se cruzó con el juez Julián Ercolini

El expresidente Alberto Fernández se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para brindar su declaración indagatoria en el marco de la Causa Seguros, donde se lo investiga por presuntas irregularidades en la contratación de seguros para los organismos públicos.

La indagatoria de Fernández comenzó alrededor de las 9.30 y finalizó casi tres horas después. En ese lapso, el exmandatario sólo respondió preguntas de su abogada defensora, Mariana Barbitta, y presentó un escrito.

"Martínez Sosa es alguien reconocido históricamente, no por este decreto, sino a nivel nacional y mundial, por ser un bróker de seguros. Pensar que podría haber alguna connivencia es absolutamente infundado, falso y arbitrario. Alberto Fernández en ningún momento benefició a nadie. El decreto excluía la posibilidad de intermediación", enfatizó la abogada del exmandatario tras la indagatoria.

Mariana Barbitta, la abogada de Alberto Fernández, tras la declaración indagatoria del expresidente.

La letrada explicó que la declaración "fue tensa al principio" debido al planteo de recusación que pidió Fernández respecto del juez Ercolini, bajo el argumento de enemistad manifiesta. "Alberto Fernández no siente que esté frente a un juez imparcial, no le garantizan seguridad y tranquilidad como deberían a todos los ciudadanos cuando se enfrentan a una causa judicial", subrayó.

En ese marco, Barbitta había solicitado anular la indagatoria días antes tras afirmar que su cliente estaba siendo sometido a un proceso penal "en base a una imputación direccionadamente “forzada”, genérica, poco clara y violatoria de las disposiciones legales y constitucionales”. Sin embargo, Ercolini rechazó el planteo "in limine", y después de analizar la posibilidad de realizar la declaración por videoconferencia, Fernández finalmente se apersonó en los tribunales de Retiro.

El resto de los más de treinta acusados, entre ellas el broker Héctor Martínez Sosa y su esposa, la exsecretaria presidencial María Cantero, darán su testimonio este jueves.

Ahora, Ercolini deberá resolver en los próximos 10 días la situación procesal. El magistrado podrá dictar el sobreseimiento si no encontró pruebas suficientes para avanzar con la acusación; la falta de mérito, en caso de que no le alcance para procesar a Fernández pero tampoco para eximirlo de responsabilidad; o el procesamiento. En este último caso, el juez deberá decidir si es con prisión preventiva o no.

Mirá el video de la llegada de Alberto Fernández a Comodoro Py

Fernández está acusado de “haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre el mes de diciembre de 2019 y el mes de diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en “NACIÓN SEGUROS S.A.”, según dispone la causa.

Para Ercolini, la maniobra llevada adelante por el exmandatario y el resto de los acusados comenzó a partir del Decreto Presidencial que “vedó la posibilidad de realizar licitaciones públicas que fomenten la competencia y transparencia en torno a esas contrataciones”. En ese marco, durante su gestión se firmaron medio centenar de contratos, los cuales tuvieron a 25 brokers como intermediarios que, según los investigadores, cobraban altísimas comisiones.

Según la defensa del exmandatario, "el decreto es jurídicamente impecable, legítimo y está sostenido en el marco de una decisión administrativa en sede del juzgado contencioso administrativo". "El objetivo del decreto estuvo relacionado justamente a cortar la cartelización. La propuesta del decreto, que tenía antecedentes en otros años como en el 2012 respecto de YPF, era limitar la posibilidad de que las divisas salieran al exterior", explicó Barbitta a los medios congregados en Tribunales luego de la indagatoria.

"Todo el tema de la tercerización está absolutamente alejado del decreto. Esta es la declaración donde el doctor Alberto Fernández desde su rol de expresidente de la Nación explicó con certeza qué significan los procesos respecto de los seguros y advirtió que de ninguna manera el decreto habilitó ningún tipo de intermediación", afirmó.

La indagatoria fue la inauguración de la temporada de Fernández en Tribunales, ya que el expresidente deberá regresar 15 días después para testimoniar en la causa donde fue acusado de lesiones en contexto de violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez.

La última vez que el exmandatario había estado en Comodoro Py fue el 15 de febrero de 2022, cuando declaró como testigo en la causa Vialidad donde meses más tarde sería condenada su exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.