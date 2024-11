Los fundamentos de Celso Jaque para que Malargüe tenga autonomía municipal

Celso Jaque quiere que Malargüe tenga autonomía municipal. Ya envió un proyecto de ordenanza con la propuesta y desde el Gobierno provincial consideran que no podría avanzar con la iniciativa. El intendente está dispuesto a debatir los detalles y su objetivo final es crear una carta orgánica que establezca la autonomía de Malargüe. ¿Pero por qué hacerlo? Celso Jaque explicó sus fundamentos en MDZ Radio 105.5 FM.

Sobre el apoyo del Gobierno provincial, el intendente dijo que "no lo he hablado con Cornejo. He tomado la decisión en el marco de una necesidad que entendemos que es buena para el departamento".

Celso Jaque y Alfredo Cornejo. Foto: Prensa Gobierno de Mendoza

El respaldo de la Constitución Nacional

Jaque señala que la Constitución Nacional de 1994 otorgó el derecho a la autonomía municipal, pero en Mendoza no se ha realizado una modificación constitucional para reconocerlo. Esto crea una "omisión inconstitucional" que, según él, permite avanzar con la autonomía sin necesidad de modificar la Constitución Provincial. "Hay una deuda pendiente con los municipios", destacó.

Entonces, debido a la omisión de Mendoza en adaptar su Carta Magna a los cambios de la reforma de 1994, existiría un vacío legal que "justifica" la acción de Malargüe, ya que la Constitución Nacional reconoce el derecho de los municipios a ser autónomos.

Jaque en la Cámara de Comercio de Malargüe. Foto: Prensa CJ

Mayor representación

Malargüe es un departamento enorme, "prácticamente dos veces la provincia de Tucumán en territorio". El "inconveniente" que trae esto es que "hoy no hay manera de asegurar que el Concejo Deliberante tenga representación de todas las poblaciones de nuestro departamento". Hay zonas pobladas de Malargüe que terminan sin ningún representante en el Concejo "porque se encuentran a 200 o 300 kilómetros de la ciudad. Agua Escondida, Pata Mora o Ranquil del Norte con algunos ejemplos ", explicó Jaque.

"Tenemos que repensar la manera en la que queremos organizarnos desde el punto de vista territorial o político de nuestro departamento para garantizar una mejor representación en el Concejo Deliberante", indicó.

Beneficios económicos

Jaque destaca que la autonomía permitiría a los municipios gestionar mejor sus recursos. "Malargüe tendría acceso a cobros de impuestos en determinadas materias sin aumentar la presión tributaria", aunque también aclaró que "siempre es de suponer que debiera existir un sistema de coordinación financiera en trabajo mancomunado con el Gobierno provincial".

Revocación de mandato

El intendente dice que la autonomía le daría a Malargüe mayor participación ciudadana. "Permitiría implementar mecanismos de control, como la revocación de mandato para que cuando los intendentes que no cumplan con sus funciones adecuadamente, se pueda proceder a la revocación de un mandato con participación ciudadana sin tener que esperar a otra elección.

En ese sentido, "se puede avanzar con una Carta Orgánica, aunque sin declarar la autonomía municipal terminaríamos con un sistema rengo. Pero lo importante es que discutamos y hablemos del tema", concluyó.

Escuchá la entrevista completa: