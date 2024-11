Malargüe autónomo: la postura del Gobierno provincial y otras voces claves

El intendente de Malargüe, Celso Jaque (PJ), impulsa que la comuna que administra sea autónoma, es decir que vote a una convención constituyente para elaborar una carta orgánica que le permita decidir la manera de organización política, entre otros puntos clave, como contó MDZ..

En el Gobierno provincial consideran que el jefe comunal no puede avanzar con su iniciativa porque es necesaria una modificación de la Constitución de la provincia que lo habilite a hacerlo. En el peronismo, lo apoyan pero por ahora nadie se pliega. Hay un legislador que impulsa un proyecto que es al revés: que apunta a regionalizar y una concejal malargüina que plantea objeciones al planteo del intendente. El debate recién comienza.

Para conseguir la autonomía municipal, Jaque envió el pasado 20 de noviembre un proyecto de ordenanza, que es la herramienta legislativa con la que se manejan los municipios para modificar la legislación. La iniciativa contiene la declaración de la autonomía municipal, el llamado a la convención constituyente para que discuta la carta orgánica; que los constituyentes sean 10;el pedido de facultades para que el Ejecutivo elabore una propuesta de carta orgánica. Pretende, entre otros temas, discutir : una nueva organización, como la representación de todos los distritos en el Concejo Deliberante; la elección de delegados municipales; el control y la rendición de cuentas; la regulación en los servicios públicos que presta el municipio.

MDZ consultó cuál es la postura que tiene el Gobierno provincial al respecto. En ese sentido, desde el Ejecutivo provincial aseguraron que el intendente está impedido en impulsar una reforma de este tipo, sino es a través de una modificación de la Constitución provincial que lo habilite. En ese sentido, mencionan el artículo 123 de la Constitución nacional que dice que "cada provincia dicta su propia constitución conforme a lo dispuesto por el artículo 5 asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo y financiero.

Para Jaque esta situación se trata de una "omisión constitucional". El intendente considera, basado en la opinión de algunos constitucionalistas que menciona en su proyecto, que como la Carta magna nacional se modificó en 1994 incluyendo las autonomías municipales, y que la provincia de Mendoza no ha adecuado su constitución en ese sentido, está habilitado para avanzar a través de una ordenanza. Una postura que no comparten desde la Provincial.

El 9 de agosto de este año, el gobernador Alfredo Cornejo, expuso en el Comité Ejecutivo Tributario Mendoza que: "Hay una clausura consagrada en la Constitución Nacional del 94, que es la autonomía municipal, y en Mendoza se está cumpliendo, ya que los municipios dictan sus normas y toman resoluciones muy por encima de las facultades tradicionales que tenían”, dijo el primer mandatario, y señaló que “esa autonomía ya está funcionando, por eso bienvenidos también los altos consensos para que eso ocurra. Además, aseguró que la Carta Magna Nacional es una de la que más derechos posee y consagra.

La mirada del PJ

En el PJ apoyan a Jaque, pero por ahora ningún intendente ha manifestado que seguirá por el mismo camino. "Es algo del Celso", sostienen desde una comuna afín. La actual presidenta del partido, la intendenta de Santa Rosa, Flor Destéfanis, se recibió de abogada con una tesis en la cual trató como tema las autonomías municipales. En el texto en cuestión, aseguró que: "En el intento de cumplir con lo previsto en el artículo 123 en cuanto a “…reglando su alcance y contenido…”, se hará hincapié en la ya tratada autonomía institucional. En este sentido, se intentará resguardar la idiosincrasia y personalidad colectiva de los distintos municipios mendocinos, respetando su historia y su pasado, características que definen e identifican a cada uno de sus habitantes. Como se mencionaba, respetar el pasado implica otorgarle suma importancia al fundamento histórico en cuanto a la organización municipal mendocina, resguardando su base fundada en departamentos", asegura Destéfanis en su trabajo final.

Pero además, planteó que: "Si no se logra la reforma o enmienda en la constitución, las opciones restantes serían (...)y la posibilidad de que los intendentes llamen a la convocatoria de elecciones de convencionales constituyentes municipales para el dictado de sus propias cartas orgánicas", coincidiendo con el planteo del exgobernador mendocino.

Difonso postula un proyecto a la inversa

El diputado de la Unión Mendocina, Jorge Difonso, cuestionó el proyecto de Jaque y por el contrario, insistió con su propia iniciativa para regionalizar los Concejos, es decir que de los 197 ediles que hay en Mendoza, hayan sólo 30 y que en lugar de ser representativos de los distritos, sean de las regiones de Mendoza.

"El mundo indica todo lo contrario a lo que el intendente de Malargüe plantea hacer: el asociativismo, el trabajo en regiones, que es lo que estamos planteando nosotros. De ninguna manera el mundo va a favor del trabajo individualista aislado que está proponiendo el jefe comunal. Tenemos que hablar de regiones, no de separatismos", explicó a MDZ.

La iniciativa de Difonso consiste en dividir a Mendoza en regiones: Las nuevas regiones estarían organizadas de la siguiente manera: Unicipio (Capital, Godoy Cruz, Luján, Maipú, Guaymallén y Las Heras), Este (Rivadavia, Junín y San Martín), Secano (Santa Rosa, La Paz y Lavalle), Valle de Uco (Tupungato, Tunuyán y San Carlos) y Sur (San Rafael, Malargue y General Alvear).Cada región contaría con un Comité, en lugar de los Concejos Deliberantes, compuesto por seis delegados que reemplazarían a los actuales concejales de cada departamento.

Además, del trabajo en conjunto, el diputado provincial cree que se ahorraría dinero al Estado para utilizar en políticas públicas como educación, salud o seguridad, aseveró. El diputado provincial Jorge Difonso

Una concejal malargüina cuestiona la iniciativa del intendente

"La autonomía municipal es, sin duda, un tema crucial que merece ser discutido con seriedad, especialmente en una comunidad como Malargüe, cuyas particularidades justifican su análisis. Estoy plenamente dispuesta a dar esta discusión, y todas las que sean necesarias, siempre desde el marco de las normativas vigentes y los lineamientos establecidos por la Constitución Provincial. Como representante, mi compromiso es votar en función de lo que más convenga a Malargüe, priorizando el bienestar de nuestra comunidad. Dicho esto, este proyecto plantea señales de alarma importantes, sobre todo en lo relativo a la ampliación de facultades a la intendencia, como se detalla en el artículo 4°. Resulta llamativo que quien impulsa esta iniciativa, el intendente Celso Jaque, haya tenido una extensa trayectoria política, habiendo sido dos veces intendente, legislador provincial y nacional, y hasta gobernador. Durante su mandato como gobernador, tampoco impulsó la autonomía municipal. ¿Por qué ahora, 30 años después, se presenta como defensor de un cambio que, además, plantea más dudas que certezas?", dijo la concejal Silvina Camiolo, de Reconstruyendo Malargüe, a este diario.

En esa línea, la exdiputada provincial - quien proviene del PJ-, agregó: "Otro aspecto que debemos debatir es qué tipo de autonomía realmente estamos discutiendo y en qué medida beneficiaría a Malargüe. Si los recursos económicos, principal problema del departamento, siguen perteneciendo a la provincia, la autonomía podría resultar más simbólica que efectiva. Malargüe genera las mayores regalías de la provincia, pero el retorno que recibe es mínimo. La discusión debería centrarse en revertir esta inequidad para que nuestra comunidad pueda crecer y prosperar". agregó.

Por último, Camiolo expresó que: "No se puede ignorar el énfasis del discurso oficial en la autonomía en términos de rendición de cuentas. ¿Es este un intento real de fortalecer las instituciones locales o un medio para eludir los organismos de control provinciales? Cualquier avance hacia la autonomía debe garantizar la máxima transparencia y sujeción a los sistemas de control existentes. Silvina Camiolo, concejal malargüina

Todos los proyectos de reforma de la Constitución que no avanzaron

Cuando Jaque fue gobernador, planteó un proyecto de reforma de la Constitución que no prosperó en el que incluyó la autonomía municipal. Recordó a MDZ: "Tomé todos los proyectos que había en la Legislatura sobre la necesidad de que los municipios sean autónomos, pero la reforma no fue tratada. Yo planteaba la reelección del gobernador, pero me excluía".

Luego, su sucesor, el peronista Francisco Pérez, siguió en la misma línea. En 2014, en un encuentro de municipalidades, aseguró: "En Mendoza tenemos una demora de 20 años en adherir al artículo 123 de la Constitución Nacional en donde se define la autonomía municipal lo que se traduce en restricción en lo que respecta a la participación. La importancia de contar con una reforma constitucional pasa, entre otros puntos, por buscar consensos para debatir sobre desarrollo urbano, urbanismo social o distribución de la coparticipación. Y esto último se vincula directamente con el mecanismo con el que se cuenta con los recursos para llevarle a los vecinos los servicios que hoy exige la comunidad" y agregó “debemos repensarnos en qué posición nos encontramos y cuál es objetivo a alcanzar y trabajar”.

Por ese entonces, desde la Unión Cívica Radical se opusieron. "la gente no tiene en la cabeza en esa agenda; lo que le importa es la inseguridad y la falta de vivienda, los problemas de la gente pasan por otro lado".