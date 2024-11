La pelea por el legado tensa la relación de Santiago Caputo y Karina Milei

Entre el desprecio, acusaciones de "operaciones" y una competencia completamente despareja conviven en un mismo espacio, por ahora, los especialistas informáticos que promocionan al "Gordo Dan", Daniel Parisini, Agustín Romo y Nahuel Sotelo, todos del colectivo capitaneado por Santiago Caputo, y los armadores originales de Karina Milei encabezados por los primos Eduardo "Lule" y Martín Menem.

Es que los streamers y especialistas en comunicación virtual no solo no piden permiso a los dirigentes tradicionales sino que actúan como si no existieran los responsables políticos como Sebastián Pareja, los Menem y la propia Karina Milei, abrazada en su poca experiencia política a quienes siempre estuvieron muy cerca de ella.

"Son diferentes maneras de acumular" se atajan quienes están cotidianamente cerca del principal asesor presidencial, dueño del poder real presidencial aunque reconocen que no les importa en lo más mínimo si lo que ellos producen y activan genera incomodidad entre los dirigentes tradicionales cercanos a "El Jefe".

En la primera sección electoral, quienes se auto titularon como el "brazo armado" de Javier Milei ya poseen dos coordinadores en el Conurbano. Romo, en San Miguel, y Lucas "Sagaz" Luna, en Tres de Febrero, donde gobierna el intendente pro libertario Diego Valenzuela. El resto sigue dependiendo de lo provisto originalmente por el actual secretario de Infraestructura Socio Urbana.

La relación con "la política territorial", también conocida como "intendentes amigos" sale de dicha Secretaría, cuyo titular, Pareja, siempre está a tiro de operación por parte de los amigos de Caputo. Su antigua relación con Carlos Kikuchi todavía es algo que le facturan, fundamentalmente, por la manera de haber financiado aquella campaña.

La plata parece ser algo que los libertarios abrazan con la misma emoción que hacía Néstor Kirchner con las cajas fuertes. Cada referente local no trepida en marcar cuánto dinero tuvo que entregar para estar en la lista de concejales o legisladores nacionales o provinciales. Y por eso dicen que Karina, "El Jefe", defiende tanto a los propios.

"Es como si hubiera dos corrientes. Una que va por arriba, con otros modos y otra cultura, y otra que se encarga de meter las patas en el barro", describe un viejo, no por la edad, conocedor de cómo funciona el binomio de Santiago Caputo – Karina Milei. "Uno trabaja con lo que producen los 'turcos' (en clara alusión de los Menem) y el otro con los fondos reservados de las estructuras que tiene a cargo".

Mientras ven este reboleo, los funcionarios con firma y funciones en el organigrama oficial se agarran la cabeza. Si bien todos creen participar de un cambio de paradigma donde lo importante es el cambio cultural que proponen, no les causa ninguna gracia que ellos estén a tiro de decreto o denuncia penal mientras que el resto tenga otros manejos y poder con mucho menos exposición.

No extraña que esta semana hayan ubicado a Federico Sharif Menem, el hijo de Lule, al frente de la juventud libertaria del partido que conduce Karina y que Pareja haya iniciado un ciclo de trabajo con los jóvenes acercados por sus referentes provinciales. Inclusive preparan un mega acto para las próximas semanas. Caputo con los "puros doctrinarios" y contra la casta del propio espacio.

Lo que se junta alrededor de la Fundación FARO, de Agustín Laje, no tiene otra intención que brindar una pureza ideológica y doctrinaria que, sostienen, no tienen los miembros que fueron representantes originales en las listas de 2023. Ahí militan Parisini, Sotelo, Romo y compañía. Su mirada es más que sectaria y tratan de emular al peronismo creando un relato que los identifique, como lo hizo Juan Domingo Perón. También están cerca de crear las 20 verdades libertarias, que podrían ser la contra cara exacta de todo lo conocido hasta hoy de la dirigencia política tradicional y las ideas económicas y progresistas que gobernaron el país en las últimas décadas.

"Decime, vos que los conoces a la gran mayoría. ¿Qué tienen que ver con Milei?" le preguntó días atrás un funcionario cercano al presidente de la Nación pero que no forma parte de "las Fuerzas del Cielo". La pregunta surgió tras un largo análisis de los referentes que hoy representan las ideas libertarias en muchos distritos. El interlocutor concibe al presidente como una persona honesta, preparada, no vinculada con el pasado, aunque asesoró y cobró de Daniel Scioli y el Frente para la Victoria en 2015.

Sin embargo, cuando se le preguntó qué piensan Caputo y Karina Milei, la misma fuente no tuvo mucho para contestar en cuanto a la ideología de ambos, por más que los conozca y hable con cierta frecuencia con ambos ejes del gobierno anarco libertario.