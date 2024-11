La contracara del optimismo financiero de Javier Milei, según Martín Redrado

El economista y expresidente del Banco Central, Martin Redrado, aseguró que "la Argentina vive una euforia financiera", aunque advirtió que la producción enfrenta "una realidad pálida" en plena gestión del presidente Javier Milei.

En diálogo con el programa Agenda 990 por Radio Splendid, Martín Redrado sostuvo que "Argentina hoy vive una euforia financiera, que está basada en tres pilares fundamentales".

"Primero haber recuperado y haber instalado el concepto de equilibrio presupuestario, que es para mí un bien público central y una condición necesaria pero no suficiente para ingresar en un sendero de desarrollo; el segundo es un blanqueo de capitales, que ha sido realmente exitoso; y tercero las colocaciones en pesos que son favorables con un dólar planchado y eso genera una tasa real en dólares positiva", precisó.

Sin embargo, puso sobre la mesa la contracara del optimismo financiero indicando que a nivel productivo hay una "realidad pálida", a la que define como "una realidad donde la producción muestra muchas dificultades para poder encontrar un horizonte, un sendero de crecimiento, con un consumo todavía muy apagado".

Al respecto se refirió a la situación del salario en el país y afirmó que "si bien algunos meses le ha ganado la inflación en los últimos cuatro años, el salario real sigue estando en un 12% por debajo, es decir que no hay una recuperación real de salario que le gane sistemáticamente a la inflación".

Al panorama descrito, el economista agregó que "la inversión real, la que se clava en la Argentina para poder generar más empleos, todavía está distante y tampoco tenemos una política internacional dedicada a bajar aranceles en el mundo y a ingresar en nuevos mercados internacionales".

Al ser consultado sobre si la situación actual ya se vivió en el pasado, el extitular del BCRA consideró que "no, porque el mundo tiene circunstancias distintas" y destacó que "lo inédito en la Argentina hoy es el equilibrio presupuestario y que esto se haya hecho carne en los argentinos en el sentido de que hacia adelante incluso creo que el Gobierno, desde el punto de vista político tiene un un gran activo, que es que no hay nadie que esté planteando ideas superadoras, por ejemplo de obtener el equilibrio presupuestario de otra manera o planteando una verdadera revolución impositiva que saque argentinos de la informalidad".

En esa línea, aseguró que "esta idea de no se puede gastar más de lo que ingresa o el superávit fiscal no se negocia, es una idea distinta en la Argentina", aunque insistió en que "tener superávit y desregulación económica no garantiza que crezca el consumo, que crezca la inversión y en definitiva que los argentinos vivamos mejor".

Con respecto al carry trade, expresó que "lo que genera son dólares financieros, que son muy volátiles, pueden ir y venir", alertando que "se puede dar vuelta en cualquier momento", aunque reconoció que "por ahora hay un horizonte que también en lo político le es positivo al gobierno porque no hay nadie en frente que esté planteando una agenda de desarrollo".

En ese aspecto, Martín Redrado propuso "cuatro vectores para esa agenda de desarrollo: una revolución impositiva, una revolución exportadora, una revolución logística, para poder bajar los costos de transporte en la Argentina, y una profundización financiera, para que haya más crédito al sector privado en pesos en nuestro país".

En cuanto al primero, señaló que "una revolución impositiva parte de eliminar los impuestos distorsivos, pero sobretodo ampliar la base de tributación".

En lo que comprende a la revolución exportadora, remarcó que "es con una política que se proponga negociar reducción de aranceles de importación o trabas que tiene nuestra producción y también trabajar sobre las nuevas cadenas productivas".

En cuanto a la revolución de la logística, aseguró que "Argentina necesita más y mejor infraestructura", sosteniendo que "si no querés que pueda invertir el sector público, hay que licitar para que el sector privado pueda tener mejores rutas".

Además, consideró que se debe trabajar en "la extensión de las vías férreas y también en la utilización de los organismos multilaterales de crédito con crédito concesional a 30 años para poder generar así un fenómeno y erradicar la corrupción de la obra pública".

Al subrayar la profundización de las condiciones financieras, Martín Redrado sostuvo que se debe "bajar el costo del crédito", manifestando que "Argentina necesita profundizar, ampliar y utilizar todos los instrumentos que tiene, para generar un sistema de crédito que esté al servicio de la producción en pesos a largo plazo, que permita transformar la estructura productiva y tener desarrollo sostenido y con inclusión social".

En este marco, el economista resaltó que "Argentina tiene una oportunidad, vengo del mundo y el tren nuevamente de la historia está pasando por un andén llamado Argentina", por lo que "estará en nosotros, tanto en el sector privado, en el sector público, en la oposición construir sobre esta base, pero tiene que ser un desarrollo productivo inclusivo y federal. Esa es la agenda que falta por delante".