El recordatorio de Ritondo al Gobierno: "Sus logros no existirían sin el PRO"

El jefe de bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, enfatizó este viernes que "los logros del Gobierno no existirían" sin el apoyo del partido que comanda el expresidente Mauricio Macri y remarcó: "El PRO ha sido protagonista absoluto con responsabilidad para sostener un programa de gobierno que necesitaban los argentinos”.

El lugarteniente de Mauricio Macri en la Cámara Baja se refirió a al relación de su partido con La Libertad Avanza y si bien reconoció que hay "cosas que no le gustan" como "el ataque al periodismo o el decreto de acceso a la información", remarcó que el PRO respaldó otras banderas del Gobierno como "corregir el gasto público, terminar con el déficit fiscal, bajar la inflación y ser creíbles para el mundo".

"Estos logros (el Gobierno) no los habría hecho sin el PRO, que ha sido responsable en la Cámara", enfatizó Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia, y argumentó: "En la Ley de Bases y las cuestiones que hacían que la Argentina no rompa el equilibrio fiscal, el PRO ha tenido un protagonismo absoluto con responsabilidad en sostener un programa de gobierno que necesitaban los argentinos".

En ese sentido, sostuvo que esos puntos "eran propuestas del PRO", por lo que "es lógico que tienen que acompañar". “La hipocresía es sentarse en una banca y borrar con el codo lo que se escribió con la mano”, subrayó el diputado. Sin embargo, aclaró que "falta mucho" para decir si ambos partidos se dirigen a una alianza electoral para 2025 y manifestó: "Los procesos electorales en Argentina cobran vida propia. Hoy hay que ocuparse de los problemas que tenemos".

Además, tras ser consultado sobre los rumores que circularon acerca de la supuesta orden del oficialismo de no acompañar el proyecto de Ficha Limpia, Ritondo objetó: “El oficialismo firmó con nosotros. Estuvieron presentes en la sesión que la impulsó el presidente la Cámara Martín Menem. No tengo por qué desconfiar, porque cuando hay un tema que el Gobierno no quiere tratar han sido francos”. Sin embargo, reconoció que "el Gobierno quiere debatir con el desastre que fue el kirchnerismo para la Argentina".