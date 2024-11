Ficha limpia, segundo round: ya hay fecha para un nuevo intento

Luego de que el miércoles la sesión en Diputados que pretendía debatir la Ficha Limpia se haya levantado por no llegar al quórum, el oficialismo y oposición dialoguista ya pusieron una nueva fecha: la sesión está prevista para el próximo jueves 28 a las 10.

En este sentido, el temario de la sesión será el mismo que la anterior. Se debatirá no solamente acerca de la ficha limpia, sino que sobre la modificación de la reincidencia y reiterancia de delitos, la votación de los argentinos en el exterior, y el juicio penal en ausencia del imputado.

Todo indicaba que Juntos por el Cambio -bloque que impulsa este proyecto-, iba a tener que esperar hasta el año entrante para poder debatir la ley, ya que la Cámara baja se encuentra en las últimas sesiones. Finalmente será el próximo jueves.

El último miércoles el oficialismo no llegó al quórum requerido para debatir el proyecto de ley. De los 129 necesarios, 128 diputados dijeron presente. Automáticamente, el presidente de la cámara, Martín Menem, levantó la sesión.

El miércoles no se llegó al quórum para tratar la ley.

Por esto, parte del oficialismo y la oposición dialoguista reaccionaron muy fuerte contra quienes no dieron quórum y los señalaron como "cómplices de la impunidad de los corruptos", entre otras cosas.

En este sentido, María Eugenia Vidal escribió en sus redes: "Hoy no se logró el quórum para tratar ficha limpia, pero vamos a volver a insistir la próxima semana. Quedó claro quiénes son los diputados CÓMPLICES de la IMPUNIDAD de los CORRUPTOS. El pueblo no olvida".

En plena sesión del miércoles, Silvia Lospennato, del PRO, también reaccionó contra la oposición que no dio quórum. "No queremos políticos corruptos entre nosotros", dijo y agregó: "La política no se quiere regular a sí misma. Si hay algo que define a la casta, ese término que a muchos políticos nos molesta, es protegerse a sí misma. Querer para sí lo que no quiere para el resto".