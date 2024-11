La dura reacción del oficialismo por la falta de quórum para tratar el proyecto de Ficha Limpia

Este miércoles se levantó la sesión en diputados de Ficha Limpia tras no conseguir el quórum. Por esto, parte del oficialismo y la oposición dialoguista reaccionaron muy fuerte contra quienes no dieron quorum y los señalaron como "cómplices de la impunidad de los corruptos", entre otras cosas.

La diputada de La Libertad Avanza Juliana Santillán dijo que con el Proyecto de Ley lo que se está tratando es que "los cargos públicos no sean utilizados como un aguantadero, para que aquellos delincuentes que quieren basarse de los fueros para poder estar en el poder y cumplir así el cubrimiento de sus causas o sus persecuciones de la justicia."

Santillán señaló que "ellos (los delincuentes) suelen ampararse en los fueros", y "para que esto no ocurra más, tiene que ser ley la Ficha Limpia".

Así mismo, habló sobre los "procesados y condenados" del Kirchnerismo. Mencionó los casos de Amado Boudou, Cristina Kirchner o el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza. "Ellos en lugar de entregarlos a la justicia, los quieren cuidar, y los quieren cuidar utilizando los fueros y los cargo públicos para esconderse allí de la justicia", acusó.

Otros diputados no se quedaron de brazos cruzados. María Eugenia Vidal escribió en sus redes: "Hoy no se logró el quórum para tratar ficha limpia, pero vamos a volver a insistir la próxima semana. Quedó claro quiénes son los diputados CÓMPLICES de la IMPUNIDAD de los CORRUPTOS. El pueblo no olvida".

En plena sesión, Silvia Lospennato, del PRO, también reaccionó contra la oposición que no dió Quorum. "No queremos políticos corruptos entre nosotros”, dijo y agregó: “La política no se quiere regular a sí misma. Si hay algo que define a la casta, ese término que a muchos políticos nos molesta, es protegerse a sí misma. Querer para sí lo que no quiere para el resto”.

Por parte de Karina Banfi de la UCR dijo que "jamas" se imaginó "que se pierdan los frenos inhibitorios para representar a la complicidad política con la corrupción y la impunidad".

Ramiro Marra también escribió en X. "Kirchneristas, Radicales y toda la izquierda se opusieron. Haciendo esto, solo lograron que la gente conozca sus verdaderas intenciones: proteger los intereses de corruptos y de la Casta Política. En 2025 los sacamos a todos".