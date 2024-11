A paso firme, La Libertad Avanza se convirtió en primera minoría opositora en la provincia de Buenos Aires

Finalmente, luego de varios coqueteos y con el pase en su poder, el diputado Guillermo Castello dejó el unibloque “Libre” para firmar su pase al bloque de La Libertad Avanza de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. Con esta flamante incorporación, los libertarios “puros”, con 13 diputados, igualaron al PRO por lo que ambos espacios políticos, que se disputan el mismo electorado, ahora comparten la primera minoría opositora en la Cámara Baja bonaerense.

Castello hizo el anuncio de su pase por redes sociales, en donde destacó que “con más fuerza” seguirá defendiendo las ideas de la libertad. Enalteciendo la figura del Presidente agregó: “Y la brillante gestión de Javier Milei, el primer presidente liberal en más de un siglo”.

A partir de hoy me incorporo al gran bloque liberal de "La Libertad Avanza" en la Cámara de Diputados de la provincia.

Con más fuerza, voy a seguir defendiendo las ideas de la Libertad y la brillante gestión de @jmilei, el primer presidente liberal en más de un siglo. pic.twitter.com/5iBFyufOst — Guillermo Castello (@grcastello) November 21, 2024

Tras su incorporación a las filas de “Las Fuerzas del Cielo”, MDZ habló con el diputado libertario. Entre otras cosas, Castello dijo que va a “sumar músculo político al bloque”, aportando su experiencia legislativa; no descartó la incorporación de diputados de otras fuerzas políticas a La Libertad Avanza y afirmó que si hay una “rotación” de autoridades – por el acuerdo con Sergio Massa a fin de año, el Frente Renovador deberá conducir la Cámara Baja -, al ser la segunda minoría parlamentaria, compartida con el PRO, pelearán por una vicepresidencia y los cargos que por Ley le corresponden a las fuerzas legislativas mayoritarias.

Ante la consulta de este diario de por qué había demorado en pasarse al bloque de La Libertad Avanza, siendo el legislador que con más vehemencia defiende a Milei, respondió que fue un proceso de maduración: “Para conformar un bloque que realmente sea homogéneo y fuerte, se necesitaba su tiempo. Y ese fue el tiempo que nos tomamos para conocernos, para crear el ‘afectio societatis’, y para poder funcionar sin resquebrajamientos, sin dudas y con coherencia”.

“Me parece que llegó el momento de fortalecernos, de ser la primera minoría opositora y de empezar a debatir en la Cámara de Diputados otras cosas. Que si lo hacíamos de forma separada y atomizada, no íbamos a lograr nunca. La idea es seguir fortaleciéndonos, que este sea un primer paso para que las elecciones del año que viene nos encuentren con muchos más integrantes. Con más fuerza política”, agregó el diputado libertario.

Asimismo, Castello destacó que el otro punto por el cual La Libertad Avanza se fusionó con otras fuerzas políticas fue por el gobierno de Kicillof: “Si nosotros estábamos divididos y atomizado, Kicillof avanzaba con cosas que son estrambóticas, inexplicables; como estos libros pornográficos que están repartiendo en las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Eso también avaló nuestra idea de juntarnos y de ponerle un límite a toda esta locura de Kicillof, que está a contramano de lo que hace el Gobierno nacional”.

“Y para decirle a los bonaerenses que el proyecto exitoso que implementamos a nivel nacional también lo tenemos en la provincia de Buenos Aires. La próxima elección vamos a dar un gran salto y vamos a fortalecernos mucho más para seguir poniendo límites a los próximos dos años que le quedan a Kicillof”, sentenció el diputado provincial.

En cuanto al rol que va a ocupar en el bloque de La Libertad Avanza, afirmó: “Yo tengo un poco más de experiencia porque tengo dos períodos ya y fui el vocero de muchas batallas, como la última de la semana pasada y de otras tantas. Así que un poco voy a cumplir esa función de decir algunas cosas y ponerme al frente de algunas cuestiones que requieran un poco más de experiencia o de tiempo en la Cámara por el conocimiento que yo tengo”.

La incorporación de Castello abre una puerta para que La Libertad Avanza, pueda disputar el recambio de autoridades en la Cámara Baja bonaerense. Sobre ese punto, el legislador manifestó a MDZ: “Por los números que hay, me parece que nos corresponde. Sería lógico que ocupemos una vicepresidencia, porque la conformación de las autoridades de la Cámara ya quedó vieja". Y añadió: "Es una foto de hace un año y medio y me parece que eso ya no responde a la realidad ni a la representación que tiene cada uno acá".

“Así que el presidente (Alejandro Dichiara) debería renunciar, al igual que las demás autoridades para conformar una nueva conducción de la Cámara Baja que represente mejor esta nueva etapa”, finalizo Castello.

Vale agregar que las autoridades de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires tienen mandato por dos años, por lo que el recambio debería ser a principios del 2026, antes de dar inicio al período de sesiones ordinarias. Pero, por un acuerdo de “gobernabilidad” entre Sergio Massa y Martín Insaurralde, la presidencia de la Cámara de Diputados bonaerense debería rotar antes de que se cumplan los dos años de mandato.

Según los acordado, el enroque sería entre el presidente y el vice; no así con las demás vicepresidencias ocupadas por otras fuerzas políticas, por lo que Alejandro Dichiara, el alfil de Insaurralde, dejaría su puesto a Alexis Guerrera del Frente Renovador. Para que eso ocurra, los cinco vicepresidentes y los dos secretarios (administrativo y legislativo) deben renunciar. Y es ahí donde La Libertad Avanza hará pesar ser primera minoría opositora, compartida con el PRO, para ocupar una vicepresidencia.