Tres intendentes que estaban con Macri ya se juntan para sumarse con Milei

Patricia Bullrich lo hizo. Armó una foto con la concurrencia de tres intendentes que antes eran PRO y hoy participan casi activamente de Las Fuerzas del Cielo, pero no militan con el Gordo Dan. Estos son antiguos referentes de Mauricio Macri como Ramón Lanús y Diego Valenzuela y, más independiente, Jaime Méndez, aliado del también presente Joaquín De la Torre.

Los PRO Libertarios ya forman parte de la mesa de negociaciones que a nivel provincial preside Sebastián Pareja, el libertario puro, aunque para esta medalla compite activamente con la “guardia pretoriana de Milei” que se presentó el sábado en la Sociedad de Socorros Mutuos Italiana de San Miguel. Allí, “El Gordo Dan”, Daniel Parisini, dio por inaugurada la corriente interna Las Fuerzas del Cielo.

Territorialmente, la alianza de los intendentes de San Isidro, Tres de Febrero y San Isidro es la más potente y con más representatividad territorial, muy por encima de cualquier referente o enviado mileísta. Esta triada, en la que De la Torre juega en mayoría, porque Méndez es propio y Lanús muy cercano, querrá comandar la estrategia de la poderosa y poblada Primera Sección Electoral de la Provincia de Buenos Aires.

Patricia Bullrich, que confía que será su representante legal en la negociación nacional, sabe que deberá ceder en uno de ellos la nominación para el cargo seccional, senador provincial, en disputa. De la Torre, que hace poco advirtió que es del bloque Derecha Popular, aunque en los papeles burocráticos permanezca en La Libertad Avanza aliado con Pareja y Florencia Arieto, debe renovar su banca o pretende designar un sucesor.

¿Por qué dijo que era Derecha Popular? El bloque que creó de manera personal cuando se fue definitivamente de Juntos, nadie lo responde fehacientemente. Es que aún no dijo que se había ido del que componen los libertarios que se quedaron con Milei en la Provincia. Los otros se fueron con Carlos Kikuchi.

Cerca del exintendente de San Miguel no responden. Un poco más lejos creen que quienes le pidieron que se integrara al bloque que conduce Carlos Curistis, mano de derecha de Pareja, no actuaron como él pretendía cuando echaron a su hermano Pablo del Ministerio de Desarrollo Humano. Y, como ese acuerdo se rompió, él se podría sentir liberado. Hipótesis.

En Tres de Febrero especulan que Valenzuela quiere ser el senador provincial que lo reemplace en representación de la nueva corriente interna. El propio intendente lo niega. La realpolitik también. Si uno sale, pone al reemplazante. En caso que De la Torre no quiera ser reelecto, algo muy probable, es lógico que disponga su sucesor. Bullrich prefiere a Valenzuela.

Esta foto se dio casi en simultáneo a que en la Cámara de Diputados de la Nación fracasaba el tratamiento del presupuesto enviado por el Gobierno nacional. Y esto pasó, entre otras cosas, por la poca voluntad que demostró el PRO, cansado de amenazas y destratos a sus gobernadores con los que aún no cumplieron nada de lo prometido veto tras veto. “Al final, tenés razón. Nos terminan haciendo el cuento del camello”, le reconoció a este cronista de MDZ un confidente de Mauricio Macri.

El expresidente ya bajó la orden de armar como si no existiera posibilidad de acuerdo con La Libertad Avanza. Si esto se concreta, por más fortalezas políticas que expongan, Valenzuela y Lanús, los que ya se alejaron del PRO, sufrirán la aparición de candidatos del ex cambiemos en sus pueblos. Quizás el impacto sea menor para Méndez, ya que en San Miguel siempre trabajaron como aliados de, no como propios. Macri se aleja del acuerdo con Milei.

Lanús, Valenzuela y Méndez dejan en minoría a Soledad Martínez, intendenta de Vicente López, la única que no saltó al mundo libertario, aunque sea con gestos. Ella es la vicepresidenta del partido creado por Macri a nivel nacional y provincial y socia directa de Jorge Macri, desde donde los ex cambiemistas van a querer armar la flota que irradie para el resto del país, como siempre lo hicieron.

“Por ahora se tomó la decisión. En cada provincia que gobernamos, ellos nos hacen destrozos en las legislaturas, votando con el kirchnerismo en nuestra contra. Si eso no cambia, listo, vamos a la pelea. Ellos eligieron confrontar con Cristina sin nosotros, bueno, ojalá les salga bien”, reconoció la fuente PRO que recuerda el error que ellos cometieron tiempo atrás.

“Los mercados nos miran con desconfianza. Y si le permitimos que ella tenga sobrevida en la Provincia, aunque no sirva para nada más, lo que no vino hasta ahora no vendrá”, reconoció hoy quien siempre trabajó para un acuerdo con los libertarios, habló varias veces con Santiago Caputo pero sostiene que los libertarios “no saben querer y mucho menos agradecer. En eso son igual a los K. O te sometés o perdés”. En este caso, el chiste no es el del camello, sino el del gorila.