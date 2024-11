Buena noticia para el Gobierno: avanzan los proyectos de Avalúo e Impositiva 2025

La comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados de la Legislatura dio despacho favorable por mayoría del oficialismo, a los proyectos de Avalúo e Impositiva para el ejercicio fiscal 2025. Se votará este miércoles, de esta manera, el Gobierno dio un primer paso en lo que respecta al ingreso y egreso de dinero de las arcas del Estado para el 2025. No obstante, el Presupuesto aún no es discutido.

Durante el desarrollo de la reunión de comisión, el presidente de la Comisión, Jorge López (UCR) explicó que fueron enviadas “simulaciones de Inmobiliario discriminado entre urbano y rural”, que no contemplan “las novedades determinadas por la lectura de los drones, que se han incorporado a los metros cuadrados construidos”. La simulación “viene también para la discriminación de impacto en los departamentos y la comparativa entre el Impuesto Inmobiliario 2024 y 2025”.

Precisamente, en lo que refiere al impuesto inmobiliario, una superficie equivalente al 35% del territorio de la Ciudad de Mendoza es lo que detectó el Gobierno en construcciones no declaradas en zonas urbanas de toda la provincia. Se trata de 18,5 millones de metros cuadrados en mejoras edilicias a inmuebles particulares que no fueron registrados por los contribuyentes y que no estaban siendo calculados en el cobro del Impuesto Inmobiliario. El relevamiento fue realizado por la Dirección de Catastro de ATM a partir de una serie de vuelos y desde el Ejecutivo provincial calculan que la regularización implicará un aumento del 10% en la recaudación de este tributo.

En relación al Impuesto al Automotor, un cambio relevante es que se cambian algunos criterios. El principal es la eliminación del tope para el aumento que se había impuesto para algunos vehículos. Según el Gobierno ese tope generó una distorsión porque pagaban lo mismo algunos autos nuevos que otros más antiguos. "Es hora de corregirlo". La propuesta es que haya una escala de alícuotas progresivas que varían según el avalúo del vehículo.

Esto significa que en los vehículos que el impuesto a pagar se calcula como un porcentaje del valor del automotor, este porcentaje crece con el avalúo, iniciando en un mínimo de 1,5% hasta un máximo de 3%. Este cambio permitirá reducir las inequidades generadas por los topes de aumento ya que, en 2024, muchos vehículos con avalúos similares pagaban impuestos muy dispares, dependiendo de si estaban sujetos a dichos topes o no.

Jorge López también dijo que se incorporaron modificaciones al texto de Impositiva en relación al Impuesto Automotor del transporte de carga pesada, dado que “se decidió volver a la redacción original”. Si bien la propuesta estaba contemplada para equiparar a la provincia con otras jurisdicciones, “por el pedido de distintos bloques y del sector, el Gobierno seguirá con el 0,3% y el impacto será el mismo para todos, basado en la actualización del valor del rodado regido por la DNRPA”.

La Asociación de Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) venía manifestándose desde hace semanas en contra de la suba del impuesto y días atrás protagonizó una protesta con camiones que alteró el tránsito en el Acceso Sur. Los empresarios advertían que el incremento en la alícuota afectaría sensiblemente la rentabilidad del sector.

Gustavo Perret (PJ), resaltó esta modificación al texto original del proyecto. “Me parece un acierto volver a la Ley anterior, si bien entendemos que está por debajo de otras jurisdicciones nos parece que no es momento para actualizaciones”. Tras adelantar la abstención en la votación del despacho, insistió en la necesidad de que las Unidades Fijas que rigen para el cálculo del valor de la Revisión Técnica Obligatoria, “quede establecida por Ley”, por considerar que el incremento será “desproporcionado”.

En la misma línea, solicitó que el Presupuesto tenga una semana más de estudio “para que salga lo más consensuado posible, se tomen aportes y salga con las mayorías necesarias”.

Desde La Unión Mendocina, Jorge Difonso anticipó el voto negativo al despacho y expuso que “estamos intentando hacer un trabajo conjunto con senadores del Frente” con quienes analizarán los cambios previstos.

Cabe recordar que en reuniones anteriores se avanzó en otro tema planteado por el Colegio de Escribanos sustanciada en la tasa que se abona en la inscripción de la propiedad raíz. Según se indicó en su momento, como la tasa está asociada a las escrituras, cuando se actualizaron los montos en el proyecto de Impositiva, no se hizo lo propio con las escalas de referencia, por lo que la mayoría de estas escrituras “caían” en las categorías más altas.