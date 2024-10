La “ciudad oculta” que detectó el Gobierno y empezará a pagar impuestos en 2025

Una superficie equivalente al 35% del territorio de la Ciudad de Mendoza es lo que detectó el Gobierno de Mendoza en construcciones no declaradas en zonas urbanas de toda la provincia. Se trata de 18,5 millones de metros cuadrados en mejoras edilicias a inmuebles particulares que no fueron registrados por los contribuyentes y que no estaban siendo calculados en el cobro del Impuesto Inmobiliario. El relevamiento fue realizado por la Dirección de Catastro de ATM a partir de una serie de vuelos y desde el Ejecutivo provincial calculan que la regularización implicará un aumento del 10% en la recaudación de este tributo.

La medida fue anunciada por el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, durante la presentación del Presupuesto 2025 y los proyectos de leyes de Avalúo e Impositiva para el próximo año.

Durante la exposición, el funcionario indicó que la gran novedad en el cobro del Impuesto Inmobiliario para el 2025 tiene que ver con un significativo incremento en la cantidad de metros cuadrados construidos. Reveló que luego de una serie de vuelos que hizo la Dirección de Catastro de ATM durante el 2023 y 2024 se detectaron cerca de 18,5 millones de m2 no declarados en toda la provincia.

Una "ciudad" oculta para el fisco

Para tener una dimensión del tamaño del área localizada, el total de metros cuadrados construidos de la provincia es de alrededor de 100 millones de m2. Con lo cual, lo que se ha detectado es el 18,5% y se trata de una superficie equivalente al 35% de la Ciudad de Mendoza y casi cinco veces la extensión del Parque General San Martín.

El ministro de Hacienda, Víctor Fayad, expuso el miércoles los proyectos de Presupuesto, Avalúo e Impositiva para el 2025. Foto: Prensa Cámara de Diputados.

Desde el Gobierno provincial resaltaron que la regularización de estas construcciones clandestinas generará un aumento en la recaudación porque se van a empezar a cobrar metros cuadrados construidos que antes no se cobraban y habrá una adecuación de la base imponible de aquellos contribuyentes que no tenían esas mejoras declaradas.

También destacan que se trata de un dato relevante para los municipios que proyectan su ordenamiento territorial y que pretenden adecuar sus tasas a la realidad catastral del departamento, como así también para las empresas de servicios públicos.

Burocracia que favorece la evasión

En diálogo con MDZ, el ministro Víctor Fayad aclaró que desde el Estado provincial actuaron de oficio para regularizar esta situación. Reconoció que el problema radicaba en que es muy difícil que el contribuyente declare que tenía más metros cuadrados, debido a que no saben cómo hacerlo o se trata de un trámite engorroso.

Por este motivo, remarcó que no serán rigurosos con el castigo y no se cobrará retroactivamente. Advirtió que ATM empezará a notificar de oficio en los próximos boletos del Impuesto Inmobiliario a los contribuyentes que se han detectado en su parcela metros sin declarar y esto podrá impactar en el tributo del año que viene.

La regularización fue realizada de hecho, por lo que la notificación al contribuyente es para que pueda realizar un descargo y corregir algún error eventual en el cálculo de la nueva superficie.

El ministro de Hacienda estima que la medida impactará en un aumento del 10% en la recaudación del Impuesto Inmobiliario. Explicó que la suma del valor del terreno más lo construido es la base imponible sobre la que se cobra el tributo. La construcción generalmente es el 70% del valor, por lo que a partir de la nueva superficie declarada a muchas parcelas les llegarán aumentos más grandes que al resto de los contribuyentes.

El relevamiento realizado por la Dirección de Catastro evidenció que en los municipios más grandes se concentra la mayor cantidad de metros cuadrados sin declarar. En se sentido Guaymallén encabeza el ranking con 2,8 millones de m2 no declarados, seguido por Maipú con 2,4 millones de m2 y por detrás aparecen Las Heras, San Rafael y Luján de Cuyo con 2,1 millones de m2 cada uno.

A su vez, en departamentos como Santa Rosa, La Paz y Lavalle se detectaron 0,2 millones de m2 no declarados. Sin embargo, si se tiene en cuenta la superficie total de cada departamento, estas comunas son las más irregulares en términos porcentuales.

Por otra parte, en los vuelos realizados por la Dirección de Catastro también fueron reveladas miles de piletas domiciliarias no declaradas, así como también parcelas que estaban registradas como baldíos y en las cuales se detectaron construcciones.

En total se descubrieron 28.047 piletas, lo que representa un dato importante para las empresas proveedoras de agua, para calcular el ahorro y la eficiencia del recurso hídrico. En tanto, se detectaron 28.663 parcelas declaradas como baldíos que tenían construcciones.