Javier Milei metió la eliminación de las PASO en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2025, mientras los gobernadores esperan un gesto

El Gobierno de Javier Milei tiene previsto ir a fondo con la estrategia que en todo momento le resultó efectiva en el Congreso: penetrar en todos los bloques. Así lo hizo tanto para conseguir los votos en temas clave como la Ley de Bases o el Pacto Fiscal, pero también para dejar sin quórum a la oposición o para asegurarse el tercio que blindó los dos vetos. Ahora, la estrategia se repite para tratar el Presupuesto 2025 la semana que viene, mientras aparece el deseo de eliminar las elecciones PASO en el período extraordinario.

El objetivo de Martín Menem era dictaminar el jueves pasado en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside José Luis Espert. Sin embargo, se encontró que el ministro de Economía, Luis Caputo, no terminaba de acordar con los gobernadores aliados e hizo volar por los aires la buena voluntad que tenían los diputados radicales del PRO, de la UCR y de Encuentro Federal de colaborar una vez más con la Casa Rosada. Ahora la intención es dictaminar el martes y sesionar el jueves. Pero nadie asegura que eso vaya a ocurrir. Tanto en el PRO como en la UCR aseguran que el Gobierno nacional no acepta ninguno de los cinco puntos que pidieron.

En el medio de las negociaciones entre la Casa Rosada y las provincias, que iban camino a quedar empantanadas, Santiago Caputo, el asesor estrella del Gobierno, decidió dar un anuncio que hace mucho estaba confirmado. Le ordenó al vocero Manuel Adorni que confirme que el Poder Ejecutivo iba a presentar un proyecto de ley para eliminar las PASO. Hace varias semanas sabían en Casa Rosada que iban a avanzar en esta dirección; de hecho, en la primera Ley de Bases se incluía. La decisión de dar a conocer públicamente esto ahora es una forma de sumar un punto más en la mesa de negociación.

El proyecto divide las aguas en todos los bloques. En el PRO, el sector de Patricia Bullrich defiende la decisión de la Casa Rosada. Están convencidos de que las internas obligatorias "no sirven para nada" y que la última competencia con Rodríguez Larreta "terminó debilitando al espacio" que finalmente quedó tercero. En cambio, el ala macrista tenía su propio proyecto de que hubiera elecciones internas y abiertas, pero no obligatorias. "No existe eso", sentenció un bullrichista sobre la propuesta que defiende Cristian Ritondo, jefe del bloque PRO.

Una vez más, esta bancada que en las últimas definiciones se mantuvo unida para apoyar al Gobierno nacional vuelve a mostrar sus diferencias internas. En medio de todo esto están las negociaciones con los gobernadores, principalmente con Ignacio Torres de Chubut y Rogelio Frigerio de Entre Ríos, quienes, a diferencia de Jorge Macri, son los más comprometidos con los fondos que les debe girar Nación.

Junto con los gobernadores radicales que integraron Juntos por el Cambio, le entregaron al Gobierno nacional un petitorio de cinco puntos para que incluyan en el presupuesto para el año que viene a cambio de los votos en el recinto. Desde distintas provincias le confirmaron a MDZ que no aceptaron ninguno todavía, ni siquiera los que no tienen un impacto fiscal directo. "Por lo menos que acepten uno de estos puntos, para que nosotros podamos firmar y decir conseguimos algo, lo que sea", remarcó una fuente cercana a un gobernador de Juntos por el Cambio.

Los cinco puntos que los gobernadores aliados le piden al Gobierno son: el financiamiento del déficit de las cajas previsionales provinciales no transferidas (acá subrayan que el Gobierno mantiene un presupuesto asignado de $254 millones para este fin); en segundo lugar, financiamiento de la compensación del Pacto Fiscal de 2017, que firmó en aquel entonces Mauricio Macri con las provincias y finalmente no se cumplió; en tercer lugar, eliminación de afectaciones específicas del impuesto a los combustibles. "Los gobernadores consideran que los fondos están subejecutados y buscan que se coparticipen", explicó un dirigente que quiere que haya presupuesto para el año que viene.

Los últimos dos puntos tienen que ver con la reducción del aporte de las provincias a la exAFIP (actualmente denominada ARCA) desde los fondos coparticipables y con la coparticipación de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) no distribuidos.

En la Casa Rosada cuentan con una ventaja en esta pulseada. A los gobernadores les conviene especialmente contar con un presupuesto aprobado para el próximo año. Saben que fueron perjudicados con la asignación arbitraria de partidas que hizo Javier Milei por decreto, por eso van a buscar que el año que viene haya un plan de pagos a las provincias. Además, eso le da previsibilidad a las que el año que viene tienen vencimiento de deuda en dólares y a las que van a querer tomar deuda para financiar obras públicas que Nación no va a pagar.

En esta licuadora de rosca y negociación, la Casa Rosada sumó un nuevo ingrediente: la eliminación de las PASO. Los votos no están asegurados, pero es uno de los temas que divide las aguas. El año pasado, un grupo de gobernadores que en su momento eran aliados del gobierno peronista de Alberto Fernández y ahora lo son de Javier Milei, como Alberto Weretilneck (Río Negro) u Oscar Herrera Ahuad, presentaron distintos proyectos en ese sentido. La propia Cristina Kirchner reconoció que esas elecciones ya no funcionaban como lo imaginó cuando las impulsó.

Sin embargo, no está seguro que el Gobierno tenga los votos para aprobar este cambio electoral sin demasiados sobresaltos. Lo que sí queda claro es que La Libertad Avanza en el Congreso va, con su agenda, como si tuviera una mayoría que hoy le queda lejos pero que apunta a construirla rascando en los distintos bloques.