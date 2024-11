El Gobierno avanza sobre la demolición del ex Ministerio de Desarrollo Social

Argentina se enfrenta a un cambio de época. Tras la noticia sobre el retiro del busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de Anses, ahora el Gobierno busca avanzar con una propuesta que se venía pergeñándose en las redes sociales: la demolición del edificio donde funcionaba el ex Ministerio de Desarrollo Social.

Hasta hoy, se trataba meramente de una idea. Al parecer, la situación cambió y la posibilidad se transformó en un objetivo gubernamental. Así lo sugirió el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien en diálogo con Radio Mitre, señaló que “La demolición del edificio que está en medio de la 9 de julio no es nueva. Hace décadas que la escuchamos hablar. Me acuerdo de cuando yo era concejal en la ciudad de Buenos Aires por los noventa y era un tema que siempre estaba en discusión”.

“El edificio está en muy malas condiciones”, señaló Francos. Además, agregó que dificulta el tránsito “dentro de una avenida troncal y central”. Las declaraciones del jefe de Gabinete responden a una decisión del Ejecutivo de avanzar sobre lo que consideran un “un proceso de reordenamiento” en los espacios públicos del país.

Puntualmente, el ex edificio de Desarrollo Social tiene una carga simbólica más que relevante para el principal sector opositor al Gobierno: el peronismo. De hecho, en los últimos meses las redes sociales se colmaron de mensajes con fotografías donde puede verse el inmueble con la imagen de Eva Perón. “Lo que la ministra Sandra Pettovello está analizando es toda la infraestructura que tiene su Ministerio en todos los órdenes. Está analizando la necesidad de tener o no ese edificio enorme, que tiene un costo de funcionamiento enorme porque no está en buen estado y ella será la que le proponga al Poder Ejecutivo cómo seguir con ese edificio”.

La polémica por el busto de Néstor Kirchner

La decisión del Gobierno de retirar el busto del expresidente Néstor Kirchner de las oficinas de Anses sobre la calle Paseo Colón al 200, despertó una nueva política entre el oficialismo y la oposición. Mientras que para la administración de Javier Milei la escultura fue un regalo vinculado a los gremios, para la oposición se trata de un avance autoritario.

De hecho, desde el Sindicato de los trabajadores y trabajadoras de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Secasfpi), criticaron la decisión y mencionaron que hay una búsqueda por llevar adelante un desmantelamiento de la memoria histórica.