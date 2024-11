La confrontación con Javier Milei posiciona a Cristina Fernández de Kirchner en el pico del debate en redes

El Gobierno de Javier Milei eligió una vez más a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner para confrontar y fortalecer a su núcleo duro, más todavía después del fallo de la Cámara Federal en la que confirmó la sentencia de seis años de prisión más la inhabilitación para siempre de ejercer cargos públicos. Esto disparó a la expresidenta en la cantidad de menciones en redes sociales.

Según un informe de la consultora Ad Hoc, Cristina Kirchner llegó al pico de 450 mil menciones digitales en 24 horas y se sostuvo luego en agenda por la quita de su jubilación.

Con esto, según el informe, "el Gobierno favorece al protagonismo de la expresidenta". En las últimas horas, desde la Casa Rosada no sólo celebraron la condena contra Cristina Kirchner si no que anunciaron que no iban a pagarle más la jubilación por haber sido jefa de Estado, ni la pensión por ser viuda de otro expresidente.

"Las referencias de Milei a este tema hicieron que Cristina sea el término más mencionado dentro de la conversación sobre el presidente esta semana", señalaron desde Ad Hoc en su informe.

Otro de los primeros resultados que surge es que la disputa de Cristina Kirchner con Axel Kicillof "tiene menos de la mitad de menciones qué la que tiene con Milei".

Los picos anteriores de Cristina Kirchner en la conversación pública en octubre estuvieron en la marcha por la educación (26.131), de la que la expresidenta participó desde el balcón del Instituto Patria, luego estuvo el auge por la interna del PJ (24.786) y por amplia mayoría supera la pelea con el presidente (44.755).