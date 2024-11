El médico que deberá elegir entre salvar vidas o seguir su carrera política

Si un médico quiere viajar a Costa de Araujo, Lavalle, desde la ciudad de Mendoza, deberá recorrer entre 60 y 78 kilómetros, depende de la ruta que tome. Los domingos, el único profesional que está de guardia se llama Maximiliano Rivera, quien además es concejal del departamento hace 7 años por el peronismo, es decir, que el año próximo termina su mandato. Sin embargo, por un pedido del Tribunal de Cuentas y una resolución de la Oficina de Ética Pública de Mendoza, el edil deberá optar en la sesión del Concejo Deliberante del próximo martes 19 de noviembre si se queda con las guardias médicas o si continúa en el cargo en el que fue electo por el voto popular.

El asunto comenzó a gestarse en septiembre de este año, a pesar de que Rivera es concejal y médico hace 7 años y que ya hubo en la provincia casos similares. Es decir, que la Oficina de Ética Pública los ha intimado a otros concejales a que decidan con qué cargo estatal se quedan ya que está prohibido ejercer dos puestos de trabajo estatales por incompatibilidad en las funciones.

Este martes 12 hubo un intento de tratar la situación de Rivera. Los radicales que integran el frente Cambia Mendoza pretendían que se debatiera el martes pasado pero no consiguieron los votos de los concejales necesarios para poder tratar la ordenanza. Durante la semana, se hará un "despacho" pidiéndole a Rivera que opte por un cargo y estará obligado a informar la semana que viene en la sesión qué decisión tomará. Es decir, con qué cargo se queda.

En noviembre de 2022, el concejal peronista de Tunuyán, Mauricio Vidal, renunció oficialmente a su banca luego de que la Oficina de Ética Pública lo intimara por incompatibilidad de funciones, ya que tenía otro cargo remunerado en el Estado, al ser médico del Hospital Scaravelli. El médico decidió priorizar al actividad profesional que desarrolla en el ámbito público y privado. En el mismo cuerpo deliberativo, el médico Luis López fue denunciado a la par que Vidal pero su dimisión se produjo cuatro meses para volver al hospital.

Maximiliano Rivera cuando asumió en 2019

Pero más allá de lo que dice la ley, en este caso particular se juega otro asunto que no es menor: que no son suficientes los médicos en Lavalle y más en las zonas rurales. "Me dolió que el intendente no dijera nada sobre esto, hiciera silencio", sostuvo Rivera a MDZ en referencia al jefe comunal que es peronista, Edgardo Gonzalez.

Claro que acá entra también a jugar la política partidaria. Rivera, quien es justicialista como Gonzalez, responde al exintendente de Lavalle, Roberto Righi. El edil junto a tres pares más, se fueron del bloque oficialista aduciendo que el intendente "no los escuchaba". O sea dejaron al jefe comunal con dos integrantes en la bancada,y con la clara consigna que para sacar las ordenanzas que requiera el Ejecutivo municipal, tenga dos opciones. O acordar con ellos - hay peronistas que juran a MDZ que así será, que Righi en este nuevo camino de unidad que emprendió el peronismo mendocino con el cierre de listas para elegir autoridades irá hacia ese objetivo - o con los radicales. Hay miembros de Cambia Mendoza que aseguraron a este diario que ven con buenos ojos hacer una alianza con Gonzalez, que incluso pueda trasladarse a lo electoral el año próximo.

Otro tema que generó suspicacia, en medio de esta discusión, es que todo esto se desencadenó por un pedido del Tribunal de Cuentas, que dirige el radical Néstor Parés. La presidenta del Concejo es su hija: Guadalupe Parés Martino. Aunque, la joven de 23 años, siempre militó en el peronismo, responde a Gonzalez y se despegó de esta situación. Los ediles cercanos a Rivera, sin embargo, le achacaron el vínculo especialmente porque en el departamento corre el rumor que en febrero próximo podría otro edil querer aspirar a la presidencia del cuerpo.