La denuncia por doble cargo contra un concejal que devela un curioso parentesco

Un concejal de Lavalle que ocupa el cargo hace siete años y además es médico estatal, fue cuestionado por el Tribunal de Cuentas y la oficina de Ética Pública por posible incompatibilidad horaria y trabajo en el Estado. Se trata de Maximiliano Rivera, un edil que responde políticamente al exintendente Roberto Righi. El Concejo Deliberante deberá brindar información sobre este asunto, con una curiosidad: la presidenta del cuerpo, Guadalupe Parés Martino -quien es peronista y reporta al actual intendente Edgardo Gonzalez-, es hija del presidente del Tribunal de Cuentas, el radical Néstor Parés.

"Estoy muy sorprendido por este pedido de informe. Hace siete años que soy médico y concejal. Trabajo de médico rural, haciendo guardias todos los domingos 24 horas en Costa de Araujo, donde no llegan otros médicos. Además, trabajo en un centro de salud. Están investigando la posible incompatibilidad", contó Rivera en diálogo con MDZ. "Creo que se trata de una acción totalmente digitalizada y armada, he representado de forma leal a mi partido. Pero parece que luego de siete años, hay gente que le molesta que como médico, llegue a instituciones u hogares con operativos, para brindar atención. ¿Acaso los vecinos de Lavalle no necesitan ese servicio?", agregó.

Desde el entorno de Rivera creen que se trata de una persecución política contra el concejal porque responde a Righi y no al actual intendente González. Además, no dejan pasar que la presidenta del Concejo Deliberante es la hija de Parés, presidenta del Tribunal de Cuentas, organismo de control que junto a Ética Pública, pidió el informe al Concejo Deliberante.

El concejal Rivera junto al exintendente Roberto Righi

Ante la consulta de MDZ, la presidenta del Concejo, se desligó de esa coincidencia. "No tiene nada que ver que mi papá sea Parés. Yo hago mi trabajo, y él, el suyo. En nuestro caso, como Concejo Deliberante debemos brindar información ante el Tribunal de Cuentas y la Oficina de Ética Pública. Pero nada más que eso. Nosotros no podemos emitir juicios, ni nada, sólo cumplir con la función de dar la información solicitada para que los organismos correspondientes interpreten si estamos o no, ante un caso de incompatibilidad de cargos públicos", sostuvo.

Parés Martino es una joven concejal, militante peronista del sector del intendente. Tiene 23 años, vivió toda su vida en Lavalle, pese a que su padre es un radical que durante muchos años tuvo mucho protagonismo político, ya que, por ejemplo, durante la primera gobernación del gobernador Alfredo Cornejo fue el presidente de la Cámara de Diputados (2015-2019). Luego, el gobernador lo postuló para presidir el Tribunal de Cuentas. La curiosidad es que su hija se dedicó a la política, pero no es radical, sino peronista. Su hijo también es funcionario: es Gerónimo Parés, director de prensa de la ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre.

La concejal Parés junto a González

González y Righi eran del mismo espacio político, pero cuando el exintendente tuvo que elegir a su candidato a sucederlo, no optó por él sino por el senador Gerardo Vaquer. González se presentó igualmente y ganó la primaria, pero hizo campaña y armó su equipo sin la estructura del municipio y apostando a caras nuevas.

Pero más allá de esta trama política, Rivera no es el único concejal que ha sido cuestionado por su doble cargo en el Estado. En noviembre de 2022, el concejal peronista de Tunuyán, Mauricio Vidal renunció oficialmente a su banca luego de que la Oficina de Ética Pública lo intimara por incompatibilidad de funciones, ya que tenía otro cargo remunerado en el Estado, al ser médico del Hospital Scaravelli. El médico decidió priorizar al actividad profesional que desarrolla en el ámbito público y privado. En el mismo cuerpo deliberativo, el médico Luis López fui denunciado a la par que Vidal pero su dimisión se produjo cuatro meses para volver al hospital.

En 2022, el responsable de la oficina de Ética Pública, Gabriel Balsells Miró había determinado que tanto el concejal López, del bloque Cambia Mendoza, como el edil Vidal, del Frente de Todos, se encontraban contrariando lo dispuesto por el artículo°13 de la Constitución de Mendoza y estaban en una “situación de incompatibilidad funcional y horaria para el ejercicio simultáneo de los cargos de concejales del Departamento de Tunuyán y de médicos del sistema de Salud estatal” . Una situación que podría recaer sobre Rivera, de acuerdo a lo que determine este organismo y el Tribunal de Cuentas.