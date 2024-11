Nación traspasará a Ciudad parte del Servicio Penitenciario

Jorge Macri y Patricia Bullrich acordaron "el traspaso del Servicio Penitenciario en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires". La medida, que recién comienza a elaborarse, significará para el distrito porteño hacerse cargo de los detenidos pero a la vez contar con más personal si se llega a un acuerdo en ese sentido. La Ciudad busca avanzar en distintos traspasos, mientras pelea en la justicia la devolución de fondos de coparticipación.

Para la Ciudad, además, se abre la posibilidad de conseguir que los detenidos puedan trasladarse a ámbitos específicos y no saturar las comisarías, una queja que repite Jorge Macri.

Por ahora, funcionarios del Gobierno porteño y del Ministerio de Seguridad de la Nación, se reunieron en la sede de esa cartera, ubicada en la Avenida Gelly y Obes de la Ciudad, para "comenzar a trabajar en la transferencia de las competencias del Servicio Penitenciario Federal en el ámbito de la Ciudad en la ejecución de las penas privativas de la libertad y la guarda de detenidos en forma cautelar por delitos no federales cuyo juzgamiento está a cargo de la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional y de la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la CABA", según indicaron en un comunicado.

La situación es que actualmente hay cerca de 2.300 detenidos en alcaidías y comisarías porteñas, mientras que hay unos 2.700 entre Ezeiza y Marcos Paz entre otros destinos. La mayoría, el 95%, está alojado por delitos que la Ciudad no juzga porque corresponden a competencias judiciales que no fueron transferidas aún. Esa situación hace que de pronto en comisarías haya detenidos por más de un año, en lugares que no están específicamente instalados para esos alojamientos.

El traspaso debería incluir al personal del Servicio Penitenciario como también a lugares físicos. Es clave el traslado de la cárcel de Villa Devoto si se mantiene la idea de no tener presos en un centro urbano como es el distrito porteño. Actualmente estarían dedicados al cuidado de detenidos unos 1.500 agentes.

El lunes de esta semana, el jefe de Gabinete porteño junto con el ministro de Hacienda de la Ciudad, Gustavo Arengo, mantuvieron una reunión con funcionarios del Ministerio de Economía de la Nación en función de un decreto de Javier Milei que convoca a un "Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas" entre el Estado Nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al que la Ciudad quiere adherir para presentar un listado de transferencia que, considera, tienen que concretarse.

El anuncio de la jornada sobre el Servicio Penitenciario es una muestra de esa decisión. Del anuncio participó Patricia Bullrich, quien estuvo acompañada por el Subsecretario de Asuntos Penitenciarios, Julián Curi, y la Directora Nacional de Modernización del Sistema y la Arquitectura Penitenciaria, Desirée Barczuk. Mientras que junto a Jorge Macri estuvieron el jefe y el vicejefe de Gabinete de la Ciudad, Néstor Grindetti y Gabriel Sanchez Zinny, y los ministros de Justicia, Gabino Tapia, y de Seguridad, Waldo Wolff.