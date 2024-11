Lourdes Arrieta: "Voy a armar un partido para presentarme a las elecciones"

Entra tranquila y segura. Sabe, que aunque generó un revuelo bárbaro, se sacó un peso de encima. No formar más parte de La Libertad Avanza, el frente que gobierna el país, le restó poder a la diputada nacional Lourdes Arrieta pero le sumó sosiego. De su boca, no salen más discursos armados, que encajen con lo que desde Casa Rosada le piden. Ahora, habla sin tapujos e incluso va a un poco más allá del presente. En esta Entrevista con MDZ, cuenta sus planes para el futuro próximo: quiere armar un partido político propio para ir en alianza con otros liberales.

No ahorra críticas para el presidente Javier Milei, al que hasta hace poco admiraba profundamente. Le cuestiona la falta de calle, de caminar y ver las necesidades del pueblo. "Seguimos en recesión, menos los empresarios cercanos a él, que lo siguen bancando El argentino promedio no llega a fin de mes", espeta. También responde sobre Luis Petri, el ministro de Defensa, del que alguna vez estuvo cerca. "Sólo le interesa ser gobernador de Mendoza, por eso se ha tomado de la Libertad Avanza y de mostrarse liberal", lanza. Cuenta además, que viene de familia peronista, "mi abuelo fue dirigente de toda la vida en San Juan".

-¿Cómo sentís esta nueva etapa política?

-Estoy en paz. Han sido meses muy tormentosos, para uno que no viene de la política. Hice un curso intensivo de política, un político tradicional que pasa su carrera en diez años, desde ser concejal, diputado provincial, intendente, al Congreso, yo lo pasé todo. Operaciones, camas, difamaciones, injurias, Aguátarrmela porque sos funcionaria pública. Ahora estoy en paz, aprendí que la política es sucia y que uno se embarra. La verdad que lo es. Lo importante es mantener las convicciones firmes.Eso me ha ayudado a mantener mi eje y no salirme de Dios y las ideas liberales.

-Antes de la visita al penal de los genocidas, ¿ya te sentías incómoda?

-Muchas presiones desde el Ejecutivo, había un secretario de Lule Menem, que me llamaba para gritarme, en una oportunidad me trató de mentirosa. Pedía los motivos por los que subía una publicación, o que baje un reel. Las operaciones que vivimos por el armado partidario, la presión que sentíamos que había terminarlo porque había que concluirlo para que Karina Milei pudiera tener su armado nacional. Muchos querían quedarse con el sello de la Libertad Avanza, que lo tuvieron, de mala manera pero lo tuvieron.

-¿Como Correa Llano o Litvinchuck?

-Correa Llano es un políitco callado, pero por detrás te juega sucio. Es lo que hizo conmigo y entiendo que con el PD hizo lo mismo. Cortó teléfonos. No volvió a hablarles. También hubo malestar en el PD nacional. Y era una de las personas que se empezó a acercar a Martín Menem, y al círculo íntimo de él. Para tener protagonismo.

-¿Te dolió lo que hicieron algunas personas como por ejemplo Litvinchuck que era asesor tuyo u otros que nombraste en organismos, y después te soltaron la mano?

-En el armado partidario, me pidieron que recomiende personas, pasé ciertos currículums y ellos justamente dijeron a quiénes iban a colocar en los cargos. Por ejemplo, en el de PAMI. Hubo cosas que no me gustaron del director anterior y y lo sacaron. Me echaron toda la culpa a mi, me operaron por todos lados, pero, yo no podía hacer más de lo que exigía el Ejecutivo. Si dolió porque consideraba que eran cercanos, quizá amigos. La mayoría quería un cargo nada más. Nunca recibí el apoyo personal como diputada de la Nación. Abrí puertas, comí con ellos, y de repente se fueron. Es raro cómo se mueven. Hay muchos que se han acercado a La Libertad Avanza enojados con la política tradicional y eso no los ayuda a crecer. Es lo que pasó con el partido libertario. No recibí el apoyo tampoco, trataron de potenciar a otra figuras, tienendo una diputada de la Nación.

-Ellos dicen que te fuiste, apenas fuiste nombrada como candidata.

-No es así, de ninguna manera. Tuve contacto con el presidente y el vice en diciembre y no recibí apoyo de ninguno. Me operaron, me extorsionaron con la dieta.

-¿Querían que les pasaras un porcentaje?

-Exactamente y nunca me quisieron afiliar porque no quería que les hicierca internas. Por lo tanto, me convertí en una diputada apartidaria.Es raro que pase en la Cámara de Diputada.

-¿Te molestó que te vincularan con el peronismo?

-No, no,una foto da para muchas interpretaciones. Fui y le llevé un CV a Guillermo Carmona, quien era el secretario de Malvinas de la gestión anterior y todavía estoy esperando que me responda. Yo he trabajado en la Asociación de Veteranos de Malvinas. No me avergüenza decirlo, vengo de famlia peronista, mi abuelo fue dirigente peronista en San Juan. Las operaciones que hicieron del Ejecutivo, eran para desacreditarme. Quedaron en opiniones vacías. Lourdes Arrieta, en diálogo con MDZ.

Foto: Rodrigo D'Angelo / MDZ

-¿Por qué le pusiste a tu bloque Fuerzas del Cielo? ¿Tiene que ver con algo religioso o con que aún seguís confiando en Javier Milei?

-Tiene un mensaje político. Se le puede dar muchas interpretaciones y lo dejo al criterio del expectador.

-¿Con eso estas diciendo que más allá del entorno de Milei, que no tenés nada que ver, qué pasa con el presidente?

-Al Presidente hoy le están contando un relato. Yo lo milité, pero me pongo a ver qué hizo como diputado y presentó un sólo proyecto. Lo único que hizo es viajar para promocionar su libro. Le tengo respeto al Presidente pero no dejo de decir lo que a mi me parece lo que no está haciendo bien. Dice que salió de la recesión. ¿Quién salió de la recesión? El miércoles se va a hacer una cena de la fundación FARO, que es de los liberales que lidera Milei, que es una forma de competir con la fundación Pensar del PRO. El cubierto sale 25.000 dólares. Los empresarios cercanos a él que lo siguen bancando, que salieron de la recesión lo pueden pagar. Pero no el pueblo, que sigue en recesión. De aquí a un año, se verá algún resultado, pero no ahora.

-¿Va a en alguna dirección? ¿Arreglará la micro como hizo con la macroeconomía?

-Estimo que sí. Creo que el Presidente debería salir a hacer más territorio. Escuchar más al pueblo, no a los empresarios, no tiene calle. Debería estar con el cuidadano de a pie, con el argentino de clase media, que lo votó en su mayoría. No hay un plan, por ejemplo quiere vender tierras o bienes inmuebles. No sabemos quién las va a comprar y en qué se va a invertir ese dinero. Lo mismo pasa con Aerolíneas, puesto en vidriera al mejor postor. Lo que hace Javier Milei es acumular, y no se sabe si para juntar dólares o qué. Es superávit debería ir a potenciar comedores, escuelas, niños que no comen sus cuatro comidas, los estudiantes, los universitarios también. Los jubilados que por 13.000 pesos, que le dieron un cachetazo a la dignidad humana al vetar la ley. La inflación, digan lo que digan, todavía hay aumento de precios. El argentino promedio no llega a fin de mes,

Tu espacio es un monobloque, ¿qué te gustaría hacer polícamente?

La idea es armar un partido político, con un sello para tener la posibilidad de competir. No con el egoísmo de la Libertad Avanza de usar otro sello, quedarse en el poder y no pedirle nada a nadie. Creo que la política se construye con consensos. Así que si hay lugarcito para otro partido en Mendoza, y en el país, ahí estaremos.

O sea que vas a empezar a trabajar en el armado en el partido ante la Justicia electoral y poder competir el año que viene.

Sí, me gustaría.

¿En un frente? ¿Dónde te sentirías cómoda?

En un frente liberal que progone el achicamiento del Estado, los pilares de la sociedad sean cuidados como la salud, la educación. Por lo demás escucho ofertas.

-¿En Mendoza quién puede representar esto que decís?

-En Mendoza son todos unos agarrados. Los verdaderos liberales casi no se escuchan. Los demás, todos quieren ser liberarles, están los radicales liberales, están los peronistas. Hay otros que dicen que son liberales que no lo salen. Todos quieren ser liberales. En la provincia, hasta el Gobernador quiere ser liberal.

-¿Harías un frente con el gobernador?

-Puede ser, escucho ofertas.

-¿Te referenciás con algún dirigente político a nivel nacional?

Desde la Cámara de Diputados, te puedo decir que Miguel Pichetto es un animal político. Oscar Zago también, si bien es desarrollista, se puede conversar con él. Desde otros espacios, puede ser Margarita Stolbizer, Cecilia Moreau, Germán Martínez. Más allá de los colores políticos, se puede aprender de él.

-¿Qué pensás de la figura de Luis Petri de quien estuviste cerca?

Además está en Defensa, vengo de familiar militar y para mi el ministerio de Defensa es mi segunda casa. Luis se ha tomado de esta oportunidad de la Libertad Avanza y de mostrarse liberar para ser gobernador. Pero le falta barrio, le falta escuchar. Hizo mucho su carrera en Buenos Aires y le falta Mendoza. No me extrañaría que las listas el año que viene estén intregradas por gente que responda directamente a Petri.

