El motivo por el que Fernando Burlando no pudo jurar ante el Colegio de Abogados de Mendoza

Finalmente, Fernando Burlando no juró este miércoles ante el Colegio de Abogados de Mendoza, debido a que no pudo tomar el vuelo para viajar a la provincia. De esta manera, el mediático abogado deberá concurrir en otra oportunidad a la ceremonia formal para poder convertirse en defensor oficial del exintendente de Las Heras, Daniel Orozco.

El reconocido letrado había anunciado en agosto que trabajaría junto a Orozco y su esposa Janina Ortiz, ex secretaria de Gobierno de Las Heras, en el marco de la causa de corrupción que enfrenta el ex jefe comunal y otros ex funcionarios lasherinos. Desde ese momento, debió atravesar un proceso de casi tres meses para poder estar habilitado.

Burlando debía concurrir esta mañana al acto en el que jurarían 28 nuevos profesionales de la Justicia de Mendoza. El evento estaba previsto a las 11 en el salón de actos del Poder Judicial. Sin embargo, el mediático abogado no concurrió al encuentro y desde el Colegio de Abogados de Mendoza informaron que la ausencia se debió a que no llegó a abordar el avión que iba a trasladarlo desde la Ciudad de Buenos Aires hasta territorio mendocino.

Las juras de los abogados, procuradores y escribanos que van a desempeñarse en la provincia son coordinadas por el Colegio de Abogados de Mendoza y la Suprema Corte de Justicia. Se trata de un paso obligatorio para ejercer la profesión y en la ceremonia participan los ministros del Alto Tribunal.

Es decir que Burlando deberá concurrir a prestar juramento en otra oportunidad para poder asumir la defensa de Orozco y Ortiz, quienes se encuentran imputados por peculado en el marco de la causa que investiga un posible fraude $ 35 millones que pagó el municipio de Las Heras a la cooperativa “Manos a la obra”.

Según indicaron desde el Poder Judicial, el letrado deberá estar en contacto con el Colegio de Abogados y esta entidad tendrá que determinar cuándo será la nueva cita para prestar juramento. Advirtieron que una posibilidad es que sea esta misma tarde a las 14:30, aunque esa opción deberá definirse en las próximas horas. Si no, será citado para otra fecha.

Semanas atrás, Orozco se presentó a declarar ante la Fiscalía en el marco de la causa y Burlando no estuvo presente ese día debido a que todavía no contaba con su matrícula. Sí acudieron al Polo Judicial los abogados Agustín Troncoso y Alfredo Paturzo, quienes también integran la defensa del ex intendente.

El ex jefe comunal se encuentra imputado por peculado junto a su esposa y exsecretaria de Gobierno de Las Heras, Janina Ortiz, y el exsubsecretario de Políticas Sociales, Osvaldo Oyhenart, además de otros exfuncionarios municipales. La Justicia investiga el supuesto desvío millonario a la cooperativa “Manos a la Obra”, la cual tenía vínculos con el yerno de Oyhenart.