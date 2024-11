Patricia Bullrich se le plantó a Rafael Di Zeo: "A mi no me amenaza nadie"

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se le plantó al jefe de la barra de Boca Juniors Rafael Di Zeo. Esto, luego que el líder de "La 12" la amenazara diciendo que está dispuesto en iniciar una "guerra" contra la titular de la cartera de seguridad.

"Di Zeo, a mí no me amenaza nadie", expresó la ministra en un tuit. "Ahora no solamente tenés restricción para entrar a las canchas, sino que te hacemos una denuncia penal por amenazas e intimidación pública", adelantó en su posteo.

La denuncia llegó luego de que el jefe de "La 12" haya dicho que van a "hacerle quilombo" por el sistema de Tribuna Segura. "Si la señora (Bullrich) sigue haciendo lo que ella quiere de esa manera, bueno nosotros hacemos la nuestra. Vamos a hacerle quilombo a Tribuna Segura".

"¿Qué quiere? ¿Que vayamos a la guerra? Vamos a la guerra. Que haga lo que quiera. Es una boluda", agregó y cerró contundente: "Me gusta más la guerra que entrar a la cancha".

"El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó una denuncia penal contra Rafael Di Zeo, líder de la barra brava de Boca Juniors, por los delitos de amenazas e intimidación pública", dice el comunicado de la cartera.

Y agrega: "La denuncia, presentada en el día de hoy, se basan en los audios difundidos en las últimas horas en los que se escuchan amenazas de Di Zeo dirigidas a la ministra Patricia Bullrich e integrantes del Ministerio de Seguridad. Las amenazas surgen luego de que las autoridades decidieran impedir el acceso a los estadios a los barras con responsabilidad en los disturbios del último encuentro entre Boca y Gimnasia".

La denuncia penal presentada por Seguridad