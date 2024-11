La deuda que Mendoza le reclamará a la Nación en el programa de compensación

El Gobierno nacional anunció e hizo oficial el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas, para contrastar las obligaciones que tienen todos los distritos y negociar, a la vez, una forma de pago. La medida tiene como objetivo dejar en tablas las deudas. Algunas provincias están en problemas por las deudas que arrastran con la Nación por varios programas de financiamiento que hubo. Pero Mendoza está en una situación distinta: según consideran en el Gobierno local, son más abultadas las obligaciones que tiene la Nación con Mendoza que a la inversa.

El debate de fondo que desencadena el nuevo plan es el de los recursos: cómo se recauda y cómo se distribuirán. Es que el Gobierno de Javier Milei se ha retirado del financiamiento de temas relacionados a la gestión provincial, igual que de las obras. Y delega en las provincias todo. Pero no se ha retirado de su rol de recaudador de todos los impuestos y no ha cambiado el mecanismo de coparticipación: no todos los impuestos se distribuyen y tampoco hubo cambios en la forma de repartir. Desde Mendoza pujan porque haya algún cambio y que se tengan en cuenta algunas pautas de eficiencia para "premiar" a quienes tienen las cuentas ordenadas.

En una cuenta rápida realizada por el Ministerio de Hacienda, consideran que la Nación le debe a Mendoza algo más de 30 mil millones de pesos. A ese monto se llega por las deudas que se arrastran por la falta de pago de los subsidios al transporte público, los planes de vivienda (el financiamiento de las casas sociales es nacional) y los programas educativos (incluido allí el incentivo docente). La deuda de Mendoza con la Nación ronda los 10 mil millones de pesos, por lo que es considerada baja. Ese monto es por programas de financiamiento que se han prorrateado en varios años.

La Nación dejó de mandar los fondos para financiar programas educativos; desde el fondo de incentivo docente, hasta el pago de conexiones a Internet. También se frenaron las transferencias del subsidio al transporte público. La Nación pagaba algo menos del 10% del costo del boleto. Pero los fondos dejaron de llegar incluso antes de que asumiera Milei.

El programa

El Gobierno oficializó el anuncio con la publicación del Régimen de Extinción de Obligaciones recíprocas. Ese programa le da a las provincias un plazo de dos meses para declarar las deudas a reclamar. Según el anuncio, habrá negociación entre la Nación y las provincias que durará hasta 90 días hábiles para ver cómo se saldan las deudas. De allí surgirá el modo de pago. Sí se anunció que si hay saldo a favor de la Nación, las deudas se descontarán de los fondos de coparticipación.

Según el anuncio, la idea del Gobierno nacional es “hacer un borrón y cuenta nueva en las compensaciones entre las provincias y la Nación”, ya que “desde hace muchas décadas las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas”.

A través de este decreto las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán incorporar al régimen las deudas que consideren necesarias, con el objetivo de unificarlas con aquellas que el Estado nacional mantiene con cada uno de los distritos, de modo de acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, con créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional.

Para ello se puso un plazo perentorio para que los distritos presenten la documentación que respalde los reclamos. Mendoza va a adherir y está de acuerdo con el espíritu del Programa, aunque piden que se discuta la coparticipación. “Vamos a adherir porque tenemos más para recibir que para compensar. Estamos para acompañar en este sentido al Gobierno Nacional y a las provincias que quieran sanear sus cuentas. Aceptamos también la invitación a discutir de fondo la ley de coparticipación, que hace tantos años venimos pidiendo discutir y mejorar lo que le corresponde a la provincia”, aseguró el ministro de Hacienda Víctor Fayad.

"Créase el Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas entre el ESTADO NACIONAL y las Provincias y/o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, el que tendrá como objetivo extinguir, total o parcialmente, las obligaciones recíprocas entre las jurisdicciones parte para facilitar el proceso de saneamiento de las cuentas públicas", dice la norma publicada hoy. En cuanto al detalle de los ítems que pueden incorporarse, hay un avance. "Podrán ser incorporadas al Régimen creado por el artículo 1° del presente decreto las obligaciones que el ESTADO NACIONAL, las Provincias y/o la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES propongan incluir, con el objeto de acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimientos, remisiones y toda otra operación que tienda a la determinación y cancelación de las deudas recíprocas y/o créditos entre las partes", explica la norma.

El reclamo de las deudas debe ser hecho ante la Secretaría de Hacienda y hay un plazo de 60 días para cumplir los requisitos. "La documentación que respalde la legitimidad de las obligaciones que se proponen incluir en el presente Régimen, así como los informes técnicos y jurídicos pertinentes de las jurisdicciones adherentes, deberán ser presentados ante la Autoridad de Aplicación en el plazo máximo de 60 días hábiles administrativos, contados desde la fecha de notificación de la voluntad de adhesión referida en el artículo 3° del presente decreto", se explica