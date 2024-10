La "cumbre kuka" y las sorpresas de último momento: la intimidad del nuevo festejo de Javier Milei en el Congreso

El Gobierno consiguió un nuevo crédito de los gobernadores que le permitió blindar el veto a la Ley de Financiamiento Universitario, a la espera de la discusión del Presupuesto 2025. Así el rechazo al veto junto 159 votos y la defensa, 85. La jornada también quedó marcada por la ruptura en cada uno de los bloques opositores, que con votos negativos, ausencias y abstenciones aportaron a la decisión de Javier Milei de no aumentar por inflación los fondos para las universidades.

Durante toda la jornada los diputados del bloque Unión por la Patria supieron que no iban a conseguir los dos tercios necesarios para rechazar el veto de Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. Incluso a primera hora de este miércoles se enteraron que la diputada por Catamarca Fernanda Ávila (UP), exsecretaria de Minería durante el Gobierno del Frente de Todos, iba a estar ausente. "No aclaró si estaba enferma, ni nada", deslizó con malestar un miembro del bloque.

La diputada responde directamente Raúl Jalil, el gobernador de Catamarca que no esconde sus elogios al Gobierno de Javier Milei y está cada vez más lejos del peronismo. La que no titubeó en exponerla fue su compañera de bloque Agustina Propato (UP). "Para inaugurar la discusión del peronismo, nos tenemos que preguntar: ¿Dónde está la diputada peronista de Catamarca cuando se define la ley de financiamiento para la Universidad Pública ante el veto de Milei?", escribió en Twitter durante la sesión.

"Cumbre kuka" en el recinto de Diputados

La ausencia de esta diputada aportó a que la oposición no pudiera retener los dos tercios necesarios, y en el bloque le pasaron factura. El bloque peronista también recibió una visita sorpresa, el senador por Buenos Aires Eduardo "Wado" De Pedro se sentó en el palco de asesores, en el recinto de Diputados, y siguió desde ahí la sesión.

Máximo Kirchner, Wado de Pedro, Juan Manuel López y Julia Strada en el recinto

Mientras se encarga de acercar posiciones dentro del peronismo para que Cristina Fernández de Kirchner reciba la mayor cantidad de avales para conducir el Partido Justicialista (PJ), Wado se hizo un rato para conversar con su amigo Máximo Kirchner, que estuvo presente en la sesión. También se acercó a charlar el jefe del bloque Germán Martínez y el lilito Juan Manuel López (Coalición Cívica).

Los fotógrafos libertario no dejaron pasar la oportunidad y retrataron el momento. La imagen no tardó en correr por los chats de La Libertad Avanza que rápidamente hablaron de "cumbre kuka" en Diputados. La intención es clara, mostrar a López y a los opositores que no son parte del kirchnerismo como parte del movimiento político que gobernó el país entre 2003-2015 y 2019-2023.

"Hay familias, docentes, no docentes y estudiantes de todo el país que están esperando que ratifiquemos el presupuesto para las universidades públicas", escribió en redes sociales el exministro de Interior de Alberto Fernández que fue diputados hasta 2019.

Los gobernadores, clave para la victoria del Gobierno

El peronismo no fue el único bloque que amaneció con sorpresas en la sesión. Encuentro Federal tenía prevista una sola ausencia, la de Ricardo López Murphy. Pero la diputada por Córdoba Alejandra Vigo, que responde al gobernador Martín Llaryora, informó por Twitter que no iba a estar presente porque estaba enferma con covid, una decisión que cayó muy mal dentro del bloque de Miguel Pichetto. "Polemiquísimo, nadie vio ese test", deslizaron con malestar desde el bloque.

El otro que lanzó un espaldarazo al Gobierno fue el gobernador de Chubut Ignacio Torres, que tiene dos diputados que responden a él, Jorge "El Loma" Ávila (Encuentro Federal) y Ana Clara Romero (PRO). En el bloque de Miguel Pichetto contaban al primero como un voto más en contra del rechazo. Pero esta mañana se enteraron que no iba a estar presente.

Con Romero siempre hubo especulaciones hasta último momento, el martes por la tarde luego de la reunión del PRO, voceros del bloque de Cristian Ritondo informaron que iba a votar por el veto. Sin embargo, cerca de ella sostenían que se iba a ausentar. Comenzó la sesión y estuvo ahí, firme para votar con La Libertad Avanza.

Esta vez no jugó para el Gobierno Marcelo Orrego, el gobernador de San Juan, mandó a sus dos diputadas del bloque Producción y Trabajo a defender el la ley que sancionó el Congreso y criticar el ajuste a la universidad pública. "Sabemos que este ajuste es necesario, que este presidente se lo dijo a cada uno de los argentinos y que lo votaron pero no podemos hacer el ajuste en la educación pública", indicó Nancy Picón (Producción y Trabajo) para anunciar el voto de su bancada.

Como era de esperar, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, jugó su partido y mandó a sus tres diputados del bloque Independencia a votar con el Gobierno.

El color de una discusión corta, pero intensa

La sesión fue más bien corta duró unas siete horas. El kirchnerismo llegó al recinto y colgó carteles que anticipaban su voto. "No al veto. La universidad pública se defiende", fueron las consignas que colgaron. "La universidad pública nos dió 5 premios nobeles, algo inédito en la región, Saavedra Lamas, Houssay, Leloir, Pérez Esquivel y César Milstein. Todos hijos de la UBA", indicó Eduardo Valdés (UP). Martín Menem en la conducción de la sesión en el Congreso.

Pablo Julio (UCR) hizo lo propio y llegó a la sesión con un buzo con el escudo de la Universidad Nacional de La Plata. Su par en el bloque radical, Facundo Manes, habló con un duro discurso contra el jefe de Estado. "Presidente Milei: no nos va a salvar usted, no nos va a salvar un Mesías, nos va a salvar la educación", bramó y remarcó que "los países que quieren desarrollarse o los que están desarrollados son por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos y la transferencia que ellos generan al sector productivo y económico".

Por su parte, Cristian Ritondo expresó la posición de su bancada: "Este bloque es responsable y coherente con lo que dijimos en la campaña, con los que pensamos y valores que tenemos. No negociamos el cambio; nosotros somos parte de un partido político que transformo la educación publica en la Ciudad de Buenos Aires, hoy con una nueva transformación en la gestión de Jorge Macri".

Y no dejó pasar la oportunidad de apuntar contra el kirchnerismo. "Venimos de cuatro años del peor gobierno de la historia: fundió y destruyó con políticas populistas al Estado argentino; aumentó a niveles récord el gasto público multiplicando la emisión; la receta perfecta para fundir y empobrecer a los argentinos", señaló.

Por La Libertad Avanza habló José Luis Espert, como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda. Defendió la posición del bloque y aclaró que el Gobierno "no quiere cerrar las universidades públicas".

"Este año se gastaron casi 3 mil millones de dólares en universidades", dijo el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda. "Se aumentó los gastos de funcionamiento 270%, está lejos de significar la destrucción de las universidad, queremos más casas de estudio, con más calidad y menos curro", remarcó.