Juan Grabois denunció al Gobierno por un allanamiento que hizo la Policía Bonaerense

El dirigente social Juan Grabois denunció que Fernanda Miño, extitular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), sufrió un "allanamiento ilegal" en su casa en el barrio de Villa La Cava, San Isidro. "Hacemos responsable al Gobierno de este accionar propio de la dictadura", disparó el referente del frente Patria Grande. Sin embargo, luego se conoció que se trató de un operativo de la Policía Bonaerense.

La propia Miño narró lo sucedido cuando un grupo de efectivos encapuchados y con armas de alto calibre irrumpió por la noche del martes en su domicilio.

"Mi hija dijo 'dejen que yo les abro, qué necesitan'. No atendieron y empezaron a romper el portón. Empujaron con fuerza la puerta, le pegaron a mi hija en la cara y la tiraron al piso. Bajé rápidamente, estaban con escudos y apuntando con armas. Me pegaron en la nuca, me agarraron de los pelos, sin decir nada, insultando no más, diciendo que era un allanamiento", contó la militante social en diálogo con Radio Con Vos, y agregó: "No hubo resistencia ni nada, mis hijas estaban haciendo una maqueta para la escuela".

Tras enterarse de lo que ocurría, Grabois se dirigió hacia el lugar junto a un equipo de abogados de Patria Grande cinco minutos antes de que se retiraran los uniformados y denunció el hecho en sus redes. "Sus cómplices narcos ahora empezaron a los tiros en el fondo. Estuvieron dos horas revolviendo la casa. Le pegaron mucho a Fernanda, la tiraron al piso, le pegaron a las niñas que están totalmente aterrorizados. Esto no queda así. No nos chupamos el dedo. Nunca jamás hicieron esto para agarrar un narco de los que matan pibes en este barrio", manifestó.

Luego, el fundador de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) compartió un video desde el lugar donde explicó que el justificativo del operativo había sido "el robo de una moto".

"Les vamos a mostrar dónde vive Fernanda Miño, a la que en la televisión acusan de ser cualquier cosa. A ver si algún político de mierda de los que hacen estas cosas se banca vivir un día en un barrio así. A Fernanda Miño, que nunca le pudieron encontrar nada, ahora le inventaron que ella, que es la gran bandida del mundo, se robó una moto. ¿Se piensan que somos boludos y que vamos a creer que tan diligentes son los fiscales que, por el robo de una moto, van a hacer un allanamiento a las 22.30, justo cuando Fernanda vuelve de una actividad política y social?", cuestionó el dirigente.

"Son nuestros enemigos, que están cruzando una línea roja más. Son cobardes, siempre cobardes con los de arriba y muy fuertes con los de abajo. No se lo vamos a dejar pasar. Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias", sentenció.

La que recogió el guante fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que aclaró que "el operativo fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires" y le increpó: "Grabois, lo que tengas que reclamar hacéselo a tu amigo Axel Kicillof".

El caso

Una fuente allegada al caso le confirmó a MDZ que el operativo policial se desarrolló a partir de una orden de allanamiento del juez de Garantía número 2 de San Martín Carlos González con la participación de la Unidad Fiscal 3° a cargo de Daniel Cangelosi en el marco de una causa por robo agravado por el uso de arma de fuego.

Miño se vio involucrada en la investigación luego de que las cámaras de seguridad identificaran un vehículo presuntamente involucrado en el hecho que estaba a su nombre. De acuerdo a la militante social, se trata de una camioneta que ella vendió de palabra hace tres meses, por lo que no había ningún documento que certificara la transferencia del bien.

"La Justicia analiza la patente y dio que pertenecía a ella. Por eso se ordena el allaniento", aclararon a este medio, y agregaron: "No fue un allanamiento por cuestiones políticas ni fuera de la norma".

Respuesta de Grabois

El dirigente social salió a aclarar lo sucedido y subrayó que "obviamente Fernanda no robó ninguna moto". "Un allanamiento requiere inteligencia previa. Sabían que era la casa de Fernanda. La estaban esperando. En el mejor de los casos, se trata de un atropello policial gravísimo de la bonaerense", enfatizó.

"Esto en Nordelta no pasa. En el peor de los casos, estamos hablando de un caso de amenaza y violencia mucho más grave para amedrentar la lucha política y social de Fernanda. Pero a mí ni el juez, ni el fiscal , ni la yuta me van a decir que no saben googlear, no me la cuenta nadie ¿Lo sabremos algún día?", cuestionó el líder del espacio Argentina Humana.

Luego, Grabois adelantó que "van a presentar la denuncia contra los agentes involucrados" y agradeció al gobernador bonaerense Axel Kicillof por "su solidaridad con Fernanda y su familia". "Esperamos que el Ministerio de Seguridad del GBA tome medidas contra los agentes que ejercieron brutalidad en el ejercicio de sus funciones. Nosotros también investigaremos las motivaciones y los autores intelectuales de este acto de amedrentamiento", concluyó a través de un posteo en sus redes.

¿Quién es Fernanda Miño?

Miño, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), era la titular del Fondo de Integración Sociourbana (FISU), un programa destinado a financiar proyectos de infraestructura y crear lotes con servicios en barrios vulnerables. Los mismos están inscriptos el Registro Nacional de Barrios Populares (ReNaBaP), que también dirigía Miño.

A comienzos del año, el Gobierno apuntó contra la dirigente social por supuestas irregularidades en el manejo de los fondos, hecho por el que fue imputada en mayo por el fiscal Carlos Stornelli junto al propio Grabois y la senadora nacional de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti.

En ese marco, la Casa Rosada decidió en febrero desfinanciar FISU y reducir el 30% de la asignación que recibía del Impuesto PAIS al 1%. Al día siguiente, el Gobierno le entregó el control del fondo al Ministerio de Economía que comanda Luis Caputo, maniobra que fue cuestionada por Grabois.

Sin embargo, el titular de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, hoy presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, declaró que no había encontrado irregularidades en la administración del FISU. "No he encontrado críticas. Es más, yo siempre estoy diciendo, aún a pesar de mi rol, que si no fue la única Secretaría que funcionó durante el Gobierno de Alberto Fernández, le pega en el palo", había asegurado. A su vez, la auditoría que realizó la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) tampoco hizo mención a ningún tipo de delito.