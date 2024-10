Declara el primer testigo en la causa por el escándalo de coimas en Río Turbio

Juan Agustín Yarke Ariet, representante de TEGI, fue citado por el fiscal Ramiro González a brindar testimonio en la causa donde se investiga a Thierry Decoud, ex interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio luego que se viera envuelto en un escándalo de pedido de coimas que generó su despido.

Yarke Ariet tendrá que presentarse a las 11 de la mañana en el 5to piso de los tribunales de Comodoro Py. Bajo juramento de decir la verdad deberá contestar preguntas del fiscal, en relación no sólo a la propuesta de la firma israelí que representa de comprar de 30 mil toneladas de carbón de baja calidad a la minera, sino dar fe si existió un presunto pedido de dinero de la mano de intermediarios que eran parte de la negociación.

Dichos intermediarios serían Andrés Gross y Alejandro Salemme. Ambos le habrían pedido un retorno al representante de TEGI en Argentina, planteando que era necesario para “cerrar el negocio”. El mismo Gross alude que “no están pidiendo un porcentaje totalmente elevado”. Todo quedó registrado en un audio el cual se espera sea reproducido en la audiencia.

“Los puse en contacto, dicen que no avanzarán, 2 meses después mandan una orden de compra y no me avisan. Ponete en mi lugar, no importa con quién hablé ni cómo y menos por teléfono. Si yo no tuviera este poder en este negocio no estaría al tanto de la oferta. No tengo nada que ver con la empresa, soy un facilitador de negocios. Si quieren que suceda, vayamos todos para el mismo lado. Puedo hacer que esto se cierre”, sostuvo Gross en un audio que se filtró.

Por su parte Yarke Ariet respondió: “No tengo margen para aportar más contribuciones marginales porque estoy rematando un producto que estoy comprando por obligación, considero que no está en las condiciones óptimas”.

La denuncia fue radicada por Graciela Ocaña y por sorteo recayó en un juzgado que subroga Julián Ercolini. La legisladora le endilga a Decoud los delitos de cohecho y tráfico de influencias.