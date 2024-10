El plan con el que el Gobierno busca aumentar el control del presentismo de los empleados estatales

A través del decreto 1944, publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno de Mendoza estableció el uso de controles biométricos para registrar el ingreso y egreso de los trabajadores en sus dependencias. El Ejecutivo busca controlar más el ausentismo que se da en el Estado por parte de sus trabajadores con un seguimiento de las licencias por enfermedad.

Esto regirá a través de un convenio del Gobierno con la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP), que supervisará dichas licencias por enfermedad. La jefa de Salud Ocupacional de OSEP, Dra. Fernanda Benítez, explicó en MDZ Radio 105.5 FM que este acuerdo busca mejorar el monitoreo de las ausencias justificadas por razones de salud.

La Dra. Benítez señaló que los servicios de OSEP bajo este convenio incluyen la verificación domiciliaria "de los partes cortos basados en la Ley 5811, artículo 40”. Este sistema se aplicará gradualmente y estima que en seis meses será obligatorio, aunque, por el momento, los empleados públicos seguirán utilizando los mecanismos previos para justificar sus ausencias. “Por la aplicación el paciente puede cargar el certificado”, explicó la Dra. Benítez.

El convenio establece que habrá por mes unas 5.000 visitas que controlarán los ausentismos como máximo, según aclaró la profesional. El Gobierno destinará 35 millones de pesos a este convenio que regirá por los próximos dos años. Y también, mensualmente, unas 2.000 juntas médicas.

La jefa de Salud Ocupacional también detalló que OSEP cuenta con 30 profesionales dedicados a las verificaciones domiciliarias distribuidos por zonas. “Tenemos una red de prestadores en todo el territorio. Esto abarca Malargüe, General Alvear, San Rafael, Tunuyán, San Martín y el Gran Mendoza”, precisó. En caso de que el paciente se encuentre hospitalizado, OSEP también se encarga de hacer verificaciones en el centro médico correspondiente.

Benítez subrayó la importancia de evaluar el estado real del paciente: "No es solamente controlar, sino también ver el certificado médico que presenta para saber el diagnóstico que tiene, corroborar que el paciente realmente esté en ese diagnóstico, que esté adherido a un tratamiento y si ese tratamiento requiere o no reposo laboral, se le otorga la licencia o no", explicó. Agregó que algunas patologías, como la hipertensión o la diabetes, no siempre requieren licencia laboral, a menos que la condición no esté controlada.

"Generalmente la patología que más genera licencias son las de salud mental y traumatología", comentó la Dra. Benítez y aclaró que no todos los casos de patologías psiquiátricas justifican una licencia. “Iríamos en contra de la Ley de Salud Mental si decimos que un paciente con alguna patología mental no puede reinsertarse laboralmente”.

Benítez también señaló que, en caso de discrepancias, "contamos con Juntas Médicas Extraordinarias. Es la posibilidad de que el médico tratante intervenga en las juntas médicas nuestras para lograr un acuerdo", afirmó. Sin embargo, cuando no se llega a una resolución, el caso puede ser apelado ante la Subsecretaría de Trabajo.

