Karina Milei presentó La Libertad Avanza en Santiago del Estero y generó especulaciones por el 20

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, continúa moviendo sus fichas de cara a las elecciones de medio término de 2025 y participó de un acto de La Libertad Avanza en Santiago del Estero. Estuvo acompañada del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en un evento donde aseguró que el Gobierno no se puede "relaja" e instó a la militancia redoblar esfuerzos.

"Ahora tenemos que seguir y tenemos que terminar con el modelo de la casta para poder darle la libertad a todos los argentinos. No nos podemos relajar. Tenemos que trabajar el doble". aseguró ´El Jefe´ durante la presentación del partido en un local bailable de la provincia.

Según el diario El Liberal, la hermana del mandatario finalizó su mensaje con palabras similares a la de su primera aparición público días atrás en Parque Lezama, en la ciudad de Buenos Aires: "Hoy más que nunca necesitamos que nosotros tomemos la antorcha de la libertad y la llevemos a cada rincón del país".

Se estipula que este tipo de apariciones se dan de cara a los comicios del año próximo. "Vamos a ir haciendo actos provincia por provincia", adelantaron desde el espacio, para que se siga formalizando La Libertad Avanza en todos los distritos del país (partido que se constituyó únicamente a nivel nacional y en cinco provincias hasta el momento).

Luego, Martín Menem llevó adelante una conferencia de prensa junto al referente de LLA santiagueño, Tomás Figueroa. Karina Milei no formó parte de la misma. "No doy notas", insistió.

Por su parte, Menem habló sobre los rumores de Karina como próxima candidata: "Nos parece poco serio empezar a hablar de nombres de candidaturas cuando falta tanto tiempo. Si bien la Argentina lamentablemente por el sistema se la pasa eligiendo y eligiendo y yo me encantaría que la política se la pase gestionando y gestionando".

"Entonces esto es un déficit que tiene la política. Con lo cual me parece que no es momento de hablar de candidaturas. Oportunamente lo definiremos y si la Libertad de Avanza tiene las puertas abiertas para todos aquellos que crean en lo mismo. Y acá vamos a marcar una diferencia muy importante. Nosotros no queremos hacer alianzas con gente que piensa distinto para obtener resultados electorales", completó.