El encuentro reservado entre Patricia Bullrich y Karina Milei que podría ser clave para la interna

Luego de una tensa reunión de la mesa política , donde Patricia Bullrich le recriminó a Manuel Adorni su continuidad en el Gobierno, se vivió un particular momento que podría apaciguar los resquemores con la senadora.

A 48 horas de ese último desaire de la exministra, Karina Milei tuvo un gesto de acercamiento con la jefa del bloque libertario, que esta semana celebró su cumpleaños.

Además de comprar el jueves un bizcochuelo de vainilla y dulce de leche cubierto con crema en ese controvertido encuentro entre funcionarios, la secretaria general de la Presidencia participó este sábado de una “juntada a la gorra” organizada por el entorno de la exministra en un salón de un hotel cercano al Congreso.

La celebración se extendió durante cuatro horas y reunió a unos 120 invitados, distribuidos en dos turnos debido a las limitaciones de espacio. En línea con el perfil austero que buscó imprimirle, cada asistente pagó una contribución de 20 mil pesos.

“El Jefe” llegó alrededor de las 18 acompañada por la legisladora porteña Pilar Ramírez, una de sus colaboradoras más cercanas. Permanecieron cerca de dos horas en el lugar. Según fuentes del círculo íntimo de Bullrich, mantuvieron una conversación distendida, alejada de temas políticos. “Hablaron de la vida, le presentó a parte de su familia y se la pasaron riendo”, señalaron. No hubo foto del momento.

La hermana llevó un regalo y el menú incluyó sándwiches, torta de ricota y chocotorta, consignaron fuentes presentes en el cumpleaños.

Entre los asistentes estuvieron el exvicepresidente Carlos Ruckauf, el exembajador Eduardo Amadeo, el legislador porteño Juan Pablo Arenaza, el director del Banco Central Juan Curutchet, los diputados Silvana Giudici, Patricia Vázquez y Alejandro Bongiovanni, además del presidente del INCAA, Carlos Pirovano. También participó el actor y humorista Juan Acosta.

En tanto, se asistieron el presidente Javier Milei y los integrantes del bloque oficialista en el Senado. El mandatario sí fue invitado, a diferencia de los senadores libertarios.

A pesar de enmarcarse en una celebración personal y no en una discusión profunda en torno al rumbo del Gobierno, se trató de una llamativa proximidad de la hermana del mandatario, quien venía teniendo fuertes cuestionamientos a la autonomía e insubordinación que demostraba Bullrich en las últimas semanas, teniendo como principales ejemplos el caso Adorni y el retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli. De igual modo, sigue siendo aventurado afirmar que esta mejora del vínculo en estas horas pueda configurarse como una reconciliación o una relación restablecida por completo. Siguen las suspicacias acerca de cuál es el objetivo político y electoral de la exministra de Seguridad.