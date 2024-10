En una charla junto a Manuel Adorni, Luis Petri afirmó que buscará ser gobernador de Mendoza

En una charla organizada por la Fundación Mendocinos por el Futuro, la cual es liderada por Luis Petri, el ministro de Defensa de la Nación se mostró junto al vocero presidencial, Manuel Adorni, con quien debatió sobre el pasado, la actualidad y el futuro del país. Durante el mano a mano político desarrollado en el auditorio Ángel Bustelo, Petri confirmó que buscará ser gobernador de Mendoza en los próximos años.

Sobre el final del intercambio entre los funcionarios, el cual duró poco más de una hora, Luis Petri recordó una charla con Adorni, también en el marco de la Fundación Mendocinos por el Futuro, que se dio hace dos años: "Ese día anticipaste muchas cosas de las que están ocurriendo hoy". Rápido, Adorni indicó que "sí, y yo pensaba que ibas a ser gobernador". Entre risas, el ministro de Defensa aseguró que "vamos por eso".

"Te veo, te veo de gobernador", lanzó Adorni luego y Petri subió la apuesta: "Con todos ustedes vamos a trabajar para eso, Dios nos va a decir cuándo. Todo parece imposible hasta que se hace y este Gobierno lo está demostrando. Estoy convencido de que vamos a ir lejos, en Mendoza y en Argentina".

Petri y Adorni en el Bustelo. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

"Viene un periodo en el cual 'todo lo que viene es todo bueno'. Y lo dijo el presidente Javier Milei en reunión de Gabinete el jueves pasado. Hemos pasado cosas muy difícil en estos 10 meses, algunos lo hemos sufrido en el poder adquisitivo, jubilados, empresas grandes y Pymes hemos aguantado porque sabíamos lo que teníamos que atravesar para dejar atrás la trampa populista", vaticinó Adorni.

"No tenemos el dólar pisado, ni ley de góndolas, ni Precios Cuidados, no hacemos nada de todas las berretadas que se hacían en la Argentina. Y cuando ordenás, todo tiene una capacidad de reconstrucción rápida, incluso la economía. Ya pasó en abril del 91 donde veníamos de una hiperinflación y al año y medio ya no teníamos inflación, había crecimiento, habían inversiones, etcéteras", recordó en su explicación Adorni.

Manuel Adorni. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Petri junto a Adorni. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

"Lo más difícil de recomponer es la confianza. Y eso lo estamos haciendo de forma paulatina todos los días de nuestras vidas. Estamos demostrando que somos distintos, que sí hay un futuro y que vamos a salir de esto. Y eso lo tenemos que contagiar a todos", agregó Adorni. "Contagiar eso al mundo es el objetivo de los viajes de Javier Milei, pese a que él odia viajar", cerró.

En otro momento de la charla, Petri y Adorni comentaron situaciones que vivieron al momento de tomar los roles que hoy ejercen: "Lo que más me impactó cuando asumí como ministro de Defensa es que me contaron que hacía tres meses que no comían en los cuarteles. Los mandaban a su casa, los hacían traer viandas porque no había plata para darles de comer, en pleno 'plan platita'. Pero hoy comen 20.000 soldados todos los días. Y no es que hay más plata, es que son decisiones que tomamos como Gobierno", valoró Petri, quien reivindicó una vez más a las Fuerzas Armadas.

Manuel Adorni. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

Luis Petri. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ.

La charla completa entre Luis Petri y Manuel Adorni en el Bustelo