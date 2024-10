El operativo no fue clamor y Cristina Fernández de Kirchner no recibe la noticia que espera de Ricardo Quintela y Axel Kicillof

Cada día de sobrevida de la candidatura de Ricardo Quintela a presidir el PJ nacional es un problema mayor para Cristina Fernández de Kirchner.

Que ningún gobernador se haya expresado en favor de la expresidenta tras el operativo mini clamor que lanzaron los intendentes bonaerenses adherentes a La Cámpora es, a todas luces, un cambio de época dentro del peronismo kirchnerista.

La exvice de la Nación nunca quiso presidir la estructura partidaria. Detesta todo lo que tiene que ver con el partido pero si lo hace, anticipó, lo hará a su manera. La duda es qué pasará con los que no se expresaron a su favor.

La otra señal que recibió personalmente Máximo Kirchner es la flojera de su convocatoria en Monte Hermoso, donde de seis legisladores posibles solo participó uno, el presidente de la Cámara de diputados provincial, Alejandro Dichiara, aliado de Martín Insaurralde. Tampoco tuvo demasiada suerte en la cantidad de intendentes presentes. De doce en condiciones de decir presente, solo estuvo el local y Federico Susbieles, de Bahía Blanca, quien pasó un rato por la tarde noche de ayer.

Quedó evidenciado, entonces, que cada vez cuesta más instalar algo por más que se hable en nombre de ella. A pesar de ser el presidente del PJ provincial, el joven Kirchner solo tuvo como participantes a seis de los 22 que componen la sexta sección electoral. De ahí que, finalmente, la convocatoria tuvo que ampliarse a la mayoría de los distritos de la Provincia, salvo la primera y la tercera sección electoral, representantes del conurbano bonaerense.

Máximo Kirchner en Monte Hermoso. Casi nadie de la región, algunos de otros lados.

Un importante armador cercano a Axel Kicillof reveló que "a los que preguntaron sobre qué hacer, solo le dijimos que esperen a ver qué pasa. Como nadie más apuró, hoy le pedimos que sigan haciendo como que no pasó nada".

“Que ni Axel ni ningún otro gobernador y solo fueran los intendentes de la Cámpora los que iniciaron el pedido para que Cristina presida el partido, ya es mucho. Esto nunca pasó”, confió otro funcionario provincial que observa en que no solo Quintela tiene una posibilidad sino el resto del peronismo, que puede jugar un partido gratuitamente y exponen a la expresidenta y a su hijo a competir contra un gobernador que hasta ayer nadie conocía.

Un ex intendente, ganador en su municipio hasta que lo sucedió alguien de su extrema confianza, le contestó por WhatsApp a Wado De Pedro cuando este le pidió que se sumara al operativo clamor. !No Wado querido, ¿hasta cuando van a seguir haciendo política por Twitter? ¿Por qué no llaman a un plenario o a una reunión para saber qué pensamos y qué es mejor para el conjunto?". Por supuesto, la respuesta del ex ministro del Interior fue cortes. Solo eso.

El episodio del Partido Justicialista desnuda, además, lo difícil que es para Cristina Fernández de Kirchner tener un o una reemplazante. Siquiera puede colocar un representante para conducir un órgano partidario. Máximo preside el PJ bonaerense porque en su momento se lo observó como un posible sucesor de sus padres. Eso no funcionó.

¿Y Wado De Pedro? El ´canciller´ de La Cámpora, dicho esto por los propios dirigentes que lo quieren y destacan que sus modos son mucho más sutiles que la de sus compañeros de agrupación, nunca llega a coronar cuando se lo ubica en el casillero en discusión.

No alcanzó a ser presidencial hace un año, cuando Sergio Massa le ganó en 24 horas la designación y hace dos meses, cuando todos hablaban de que ´la señora´ lo había elegido para presidir el PJ.

Hasta el momento, Quintela no se baja para presidir el PJ

"Nadie saldrá a oponérsele, pero con el riojano en la cancha, ya no es nuestro problema. Y si sigue plantado, nadie pierde. Habrá que ver si no lo bajan, pero eso no pasa, Cristina no compite", confesó un funcionario bonaerense que supo estar muy cerca de Néstor Kirchner y conoce como actúan todos en la familia.

Cerca del gobernador riojano hay una mezcla de entusiasmo, escepticismo y frustración. Creían que nunca iban a llegar a "jugar a la reina" para pararlo, con lo cual les queda claro que no lo quieren. Pero también se alegran por haber provocado que “ella salga” y así y todo no hubo un huracán de adhesiones en su favor.

La próxima semana Quintela tendrá fotos con tres intendentes del Gran Buenos Aires. Lo recibirán Jorge Ferraresi, Juan José Mussi y Fernando Gray, de Avellaneda, Berazategui y Esteban Echeverría.

Opera día y noche Juan Zabaleta y mantiene un diálogo constante con varios intendentes de todo el país y con el gobernador cordobés Martin Llaryora, que no se entromete pero no le disgusta la tensión que provoca su par riojano.

Sigilosamente, la CGT también aplaude la movida anti K. El miércoles, en la Federación de Taxis, sede de las 62 Organizaciones, Quintela será recibido casi como un héroe junto con buena parte del movimiento obrero.

La duda que existe es si, como dijo una vez el boxeador Oscar “Ringo” Bonavena, le quitarán el banquito cuando el apriete del Instituto Patria llegue al punto de quiebre, ese que hace dos meses dejó trascender con la recreación de Unidad Ciudadana.