El laboratorio estatal mendocino para producir medicamentos que quedó trunco

Con ímpetu, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que Mendoza podrá importar medicamentos de la India sin la autorización del Ejecutivo nacional. La idea de buscar alternativas para abaratar el precio de los remedios no es nueva: durante muchos años, desde la gobernación del radical Roberto Iglesias (1999-2003), se impulsó otra alternativa, la de producir medicamentos propios a través de un laboratorio estatal cuyo edificio tiene sede en San Rafael. De hecho, esa iniciativa surgió de un grupo de vecinos de ese departamento en medio de la crisis económica del 2001.

Las promesas y los reproches fueron y vinieron desde las distintas fuerzas políticas durante muchos años pero nunca se concretó el proyecto que fue aprobado por ley en 2012. Las razones, desde las distintas gestiones que se fueron sucediendo, son los altos costos de los insumos y las implicancias de poner a funcionar una estructura estatal para producir genéricos. Para los sectores más críticos, se apuntó a que se evitó competir con los laboratorios privados locales, algo que se busca revertir con la importación desde la India por iniciativa del actual gobernador Alfredo Cornejo.

Las provincias de Santa Fe, Río Negro, Tierra del Fuego y Buenos Aires, entre otras, cuentan con laboratorios estatales que producen medicamentos. En total, en el país, hay 40 laboratorios que dependen de algún estamento estatal y que producen remedios.

El caso de Santa Fe es el más conocido: el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF S.E.) es responsable, entre otros, de la producción, escalamiento y distribución gratuita de misoprostol, droga que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda como método seguro para la interrupción del embarazo. Además, provee aceite de cannabis para epilepsia refractaria.

En Mendoza, en el año 2012 (durante la gobernación del peronista Francisco Pérez) se aprobó la ley 8405 -por iniciativa de la exsenadora Alejandra Naman, quien fue del ARI y luego pasó al kirchnerismo- que creó el Programa Provincial de Investigación y Producción Pública de Medicamentos, para incentivar la investigación, a través de convenios entre el sector académico, científico-tecnológico y el sector público estatal, planificar la producción de medicamentos esenciales, en función a las necesidades relevadas en el sector de la salud y definir líneas de acción tendientes a garantizar calidad, accesibilidad y universalidad de los medicamentos.

Esa norma, que fue publicada en el boletín oficial el último día del 2012, se creó Lapromed, es decir el Laboratorio de Producción Pública de Medicamentos que ya tenía edificio asignado. Es que durante la gobernación de Iglesias, junto con el exintendente, el también radical Ernesto Sanz, se iniciaron acciones en la ciudad de San Rafael para construir un edificio para armar el laboratorio: quedaría luego en Salta al 255 de ese departamento, cuyas instalaciones hoy pertenecen al municipio.

En ese lugar funciona hoy el área de Salud de San Rafael. Su construcción atravesó todos los gobiernos, la superficie a construir fue de 136 metros cuadrados y fue terminado pero nunca usado para el fin que se buscó. Todo surgió por iniciativa de ciudadanos sanrafaelinos que en plena crisis del 2001, cuando reclamaban al Estado municipal que creara un laboratorio de medicamentos.

En medio del debate actual por la importación de medicamentos para que el Estado gaste menos dinero, el presidente del partido Socialista, el exconcejal y exdirector de Salud de Godoy Cruz, Gerardo Santarelli, sostuvo a MDZ: "Nosotros estamos planteando que uno de los usos que puede tener el dinero que Mendoza podrá usar por el resarcimiento por la promoción industrial, los 1.023 millones de dólares, puede ser reflotar el laboratorio estatal. No es más barato salir a comprar afuera que producir medicamentos como lo hacen otras provincias", dijo.

"Es decir que en Mendoza ya contamos con nuestra 'cocina' (jerga mal utilizada si los lectores son fanáticos de Breaking Bad) para hacer nuestros propios medicamentos. Es decir que podemos hacer de manera más barata y eficiente la adquisición de bienes sociales. En todo caso, si buscamos hacer uso de las desregulaciones nacionales sobre importaciones, nos resultaría aun más conveniente la compra de los principios activos necesarios, que la adquisición de medicamentos ya hechos. Si tenemos la 'cocina' para nuestros medicamentos, ¿de dónde sale el cocinero? Nuevamente ponemos sobre la mesa el proyecto de Lapromed que ya dejó fijado un lugar físico y recurso profesional destinado, sin mencionar la posibilidad de convenios con universidades (públicas y privadas) y distintos organismos de ciencia y tecnología, que ya tienen sus 'recetas' listas", continuó diciendo el dirigente socialista.

El laboratorio tuvo un uso diferente: se utilizó durante la pandemia del covid como centro de vacunación. El gobierno de Rodolfo Suarez y el exintendente Emir Felix firmaron un convenio por el cual se acordó "la instalación de un laboratorio que integrará la Red de Laboratorios Públicos de la Provincia de Mendoza, dependiente del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes para la realización de análisis de determinación de covid 19 por un plazo de seis meses, en el inmueble ubicado en calle Salta 255 de la Ciudad de San Rafael, de propiedad de la Municipalidad". Hoy, como se dijo, es el área de Salud departamental. Suarez junto a Félix durante la pandemia inaugurando el laboratorio covid.

Durante todos estos casi 24 años desde que se pensó la idea de un laboratorio de medicamentos estatal, fueron múltiples los cruces entre la dirigencia política. A Pérez le achacaron ir lento luego de su creación por ley, contando con el edificio casi terminado. De hecho, se presentaron muchos pedidos de informes pidiendo por el laboratorio a los distintos gobiernos que fueron sucediéndose en el poder.

Uno de los últimos fue el del presidente del bloque de Diputados Justicialista, Germán Gómez -quien es de San Rafael- que tiene fecha de abril de este año. En el mismo señala que: "Art.1: Solicitar al Ministerio de Salud y Deportes informe a esta H. Cámara de Diputados respecto al Laboratorio Provincial de Medicamentos, Lapromed, los siguientes puntos: a) Estado general en el que se encuentra el proyecto para la puesta a punto; b) Motivos por los cuales a pesar de ser anunciado en 2023 su pronta inauguración no se ha concretado a la fecha. c) Estado general edilicio de la sede donde funcionaría el proyecto y de sus dependencias en particular, con las necesarias adaptaciones para la fabricación de medicamentos. d) Equipamiento para elaboración de medicinas con que cuenta. Remita copia del inventario general. e) Cantidad y variedad de fármacos y drogas requeridos para la elaboración de medicamentos. f) Montos actualizados gastados para la ejecución del proyecto creado por ley 8405 desde el 2012 a la fecha".

La idea del Ministerio de Salud actual, en cambio, es ir por otros carriles: importar medicamentos desde la India, por lo que el Estado provincial busca gastar la mitad del presupuesto que destina anualmente a tal fin y mucho más teniendo en cuenta el aumento que han tenido los remedios en los últimos tiempos.