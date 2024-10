Habló el exfuncionario que designó a Coti Bravi y aseguró que se enteró que lo echaron "por los medios"

Raúl Marino, exsecretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa, brindó detalles sobre la situación de Constanza Bravi, quien ocupó un cargo en el Ministerio de Defensa por solo un día. En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Marino contó que no fue notificado de ninguna causa en particular y que se enteró por los medios de comunicación.

Marino señaló que "ha sido ampliamente difundido por los medios y efectivamente presenté mi renuncia el día lunes a la tarde, con lo cual entiendo los pasos administrativos que deberán suceder, pero formalmente creo que debo ser considerado el exsecretario". Según el exfuncionario, la noticia ganó repercusión y, aunque evitó hacer un juicio de valor, consideró que "estas decisiones administrativas responden a una lógica de funcionamiento en la que el señor ministro ha decidido para la conducción del Ministerio de Defensa".

Marino asumió el cargo en diciembre del año pasado, cuando fue convocado por el equipo de gestión del ministro Luis Petri, a quien no conocía personalmente. Explicó que su nombramiento no fue fruto de ninguna relación sino que fue convocado "en base a mis antecedentes de la búsqueda que estaba haciendo el ministro para cubrir los cargos", relató y destacó que el proyecto de desarrollo del Ministerio de Defensa le presentó un "desafío profesional y personal".

Sin embargo, Marino se enteró de su destitución por los medios y no mantuvo comunicación directa con el ministro Petri antes de su salida. "Intenté hablar con Petri y no tuve la posibilidad. Tenía él su agenda con otras obligaciones protocolares y no me podía recibir", señaló, agregando que la conversación la tuvo con la jefa de Gabinete del Ministerio.

En relación con el nombramiento de Bravi, Marino aclaró que el proceso administrativo para su contratación había seguido los pasos correspondientes y que su recomendación fue basada en las capacidades técnicas y profesionales de Bravi. "Yo era el responsable del área, y asumo la responsabilidad técnica no solo de ella, sino de todas las designaciones que se realizaron dentro de la Secretaría", explicó. En ese sentido, también hizo hincapié en que las designaciones no son decisiones apresuradas, sino que forman parte de un proceso de evaluación complejo: "Aquí hay procesos administrativos, hay tiempos en el cual se conoce la persona, hay expedientes que pasan por distintas áreas, distintos niveles para evaluar las condiciones personales y profesionales de las personas que van a asumir un cargo".

Bravi fue designada como asesora jurídica el 1 de marzo, en una posición que requería conocimientos en tecnologías relacionadas con el derecho (legaltech). Marino afirmó que su perfil cumplía con los requerimientos del cargo, que involucraba la articulación entre aspectos técnicos, tecnológicos y jurídicos relacionados con la supervisión de trámites para la exportación de materiales bélicos o sensitivos. No obstante, el nombramiento fue breve y terminó siendo anulado, situación que Marino describió como parte de un proceso administrativo en el que "se mezclan cuestiones técnicas, tecnológicas y jurídicas".

En cuanto a su salida, Marino expresó sentimientos encontrados. "Desde lo profesional me voy con una satisfacción enorme de haber dado todo y creo haber realizado aportes para nuestro país", afirmó, aunque admitió que el desenlace no fue el que hubiera preferido. "En lo personal el sinsabor de que no es la manera que a mí me hubiera gustado o la que yo si hubiera estado siendo responsable del proceso hubiera adoptado", añadió.

Ahora Marino evalúa retomar su labor docente en la Universidad Nacional de Cuyo, donde trabajaba antes de asumir el cargo en el Ministerio de Defensa. "Ahora la vida continúa. Volver a lo que siempre he hecho, la docencia, investigación, la vida universitaria. No es un ámbito ajeno para mí", explicó, refiriéndose a su experiencia como profesor en la Facultad de Ciencias Exactas.

Respecto a su futuro en la función pública, Marino dejó abierta la posibilidad de regresar si se le presenta una oportunidad en el futuro. "Tendré que evaluar dadas las circunstancias si algún día se me presente una posibilidad, si estoy dispuesto emocionalmente a volver a tomar una responsabilidad así, pero mi compromiso es con el país", concluyó.

