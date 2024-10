La advertencia de Alfredo Cornejo a Martín Lousteau tras el quiebre de la UCR en el Congreso

Días atrás se produjo una fractura en el bloque de la UCR en la Cámara de Diputados de la Nación, con la salida de la bancada de 12 legisladores, referenciados en Martin Lousteau y Facundo Manes. Este jueves el gobernador Alfredo Cornejo se refirió a las diferencias internas en el radicalismo y aseguró que “no es positiva la división”. No obstante, marcó su posición en este quiebre y lanzó una advertencia contra el presidente de la UCR nacional.

"Democracia para Siempre" es el nombre del flamante bloque de radicales liderado por el diputado Pablo Juliano, luego de la fractura con la bancada presidida por Rodrigo De Loredo.

Esta mañana, el gobernador Cornejo opinó sobre este quiebre y dijo que “no nos gusta esa interna”. No obstante, admitió que en el radicalismo existen dos posiciones enfrentadas y reconoció que se encuentra en uno de los sectores.

“La verdad es que en el radicalismo hay dos posiciones. Una muy confrontativa con el gobierno de Milei, que la encabeza Lousteau, que no quiere auditoría en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Y otra mucha más colaborativa en la que está De Loredo y varios gobernadores, como el que habla. Nosotros no co-gobernamos, no ganamos las elecciones, pero creemos que tenemos que ser colaborativos con el Gobierno y muchas de sus reformas. Eso es muy evidente. Tenemos dos posiciones nítidamente contrarias”, afirmó el mandatario provincial.

El dirigente radical de Mendoza aseguró que “no es positiva esa división” y lanzó una advertencia contra el presidente de la UCR Nacional. “No puede imponer Lousteau, por tener mayoría en el Comité Nacional, una posición contraria a la que pensamos la mayoría. La mayoría del bloque de Diputados, la mayoría del bloque de Senadores, la mayoría de los gobernadores, que están en nuestra corriente de pensamiento. No puede porque ganó la elección del Comité Nacional imponerle al resto”, sentenció Cornejo.

Por otra parte, el dirigente radical dijo todavía falta mucho para ver el impacto electoral que podría tener esta división en la UCR y remarcó que el partido suele ir en frentes en todas las provincias.