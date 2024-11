Estudiantes libertarios hacen campaña con un tótem digital en La Plata: "A la facultad venimos a estudiar, no a perder el tiempo"

Bajo el lema "Estudiá Tranquilo", la agrupación libertaria Crear +Libertad, busca dar el batacazo en las elecciones del centro de estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Para eso, los seguidores de Milei implementaron una forma muy particular de hacer política mediante un tótem digital que les permite llevar el mensaje libertario, sin perder horas de estudio y sin exponerse a las agresiones continuas de los militantes kirchneristas y de la izquierda.

El tótem, por el que el candidato a presidente de la agrupación universitaria libertaria, Ezequiel Martín (lista 22), expone "las ideas de la libertad", está ubicado en el hall de ingreso a la facultad de Ciencias Económicas de la UNLP.

En diálogo con MDZ el candidato a presidente de la agrupación estudiantil universitaria Crear +Libertad dijo que la idea de instalar el tótem surgió en la necesidad de buscar la forma de no perder el tiempo de estudio en hacer política. "Nosotros venimos a la facultad a estudiar, no podemos perder el tiempo ni el esfuerzo que hacen nuestras familias para que nosotros estudiemos", expresó.

"Tampoco somos, ni queremos ser parásitos del centro de estudiantes y menos empleados públicos de la provincia como sabemos que son los militantes de los otros partidos que gracias a la teta del estado pueden estar todo el día al pedo militando en la facultad", afirmó Ezequiel Martín.

El candidato libertario agregó: "Nosotros estudiamos y trabajamos para poder bancarnos la carrera, no estamos todo el tiempo militando como hacen ellos. No estamos al pedo, vinimos a La Plata a estudiar y creamos la agrupación para hacer propuestas que le sirvan a los alumnos. Somos alumnos y queremos algo que sirva a todos los estudiantes. Estudiamos y trabajamos. No estamos al pedo y no somos empleados públicos de la provincia".

En cuanto las agresiones de las que son víctimas, por parte de agrupaciones kirchneristas y de izquierda, Ezequiel Martin manifestó: "Siempre es lo mismo, quieren imponer sus ideas y cuando se las refutas con argumentos no saben que decir y empiezan lo gritos, las amenazas, las agresiones verbales y en algunos casos físicas. Como paso con un estudiante de humanidades, que milita hace años las ideas del liberalismo, que le pegaron y lo bajaron de la lista de oradores en las asambleas por las tomas de las universidades, acusándolo de facho. Así son los zurdos y golpistas que después dicen que son democráticos".

Vale recordar que legisladores nacionales y provinciales de la Libertad Avanza fueron agredidos por militantes universitarios de agrupaciones kirchneristas y de la izquierda cuando fueron a dar una charla a estudiantes de la UNLP.

Por otra parte, el candidato dijo que tiene una buena respuesta de los estudiantes universitarios a sus propuestas ya que "muchos están interesados por el movimiento libertario, en la elección siete de cada diez chicos votaron a Milei. Se acercan a hablar con nosotros, escuchan nuestras propuestas y muchos se quedan a colaborar".

La agrupación Crear + Libertad se originó en la Ciudad de Mar del Plata, cuenta con presencia en la mayoría de las universidades del Gran Buenos Aires y ahora busca desembarcar en las elecciones estudiantiles de la UNLP, para sumar músculo al armado libertario. Las elecciones en las 17 facultades de la UNLP se llevarán a cabo los días 6, 7 y 8 de noviembre.