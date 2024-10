Estudiantes libertarios denuncian que fueron agredidos en una universidad

Estudiantes que respaldan al gobierno de Javier Milei denunciaron este lunes que fueron agredidos cuando irrumpieron en la toma que otros alumnos llevaban a cabo en la Universidad Nacional de Quilmes.

Los libertarios fueron corridos tras intentar intervenir sin éxito en una asamblea que votó en contra de su participación.

De acuerdo a ciertos videos que se viralizaron, puede verse cuando les gritaban "fachos" y los terminaron sacando a los empujones del hall universitario.

Además, hubo golpes de puño y uno de los estudiantes que cayó parece ser pateado y hasta le revolearon un tacho de basura a los que caminaban de salida. Los libertarios denunciaron múltiples heridos, algunos de cierta gravedad.

HACEMOS RESPONSABLE POR LAS LESIONES DE LOS MILITANTES NUESTROS EN LA UNIVERSIDAD DE QUILMES A LAS AUTORIDADES DE LA UNIVERSIDAD, EL GOBERNADOR Y EL MUNICIPIO.

Pegar entre muchos es de cobardes. pic.twitter.com/mO4AnMILJM — Nahuel Sotelo (@nsotelolar) October 14, 2024

También hubo otros videos previos, en los que varias mujeres se quejan por el efecto irritante en sus ojos.

En ese sentido, acusan a los denunciantes de haber lanzado gas pimienta cuando intentaban intervenir en la asamblea, dentro de la universidad.

"No puedo hablar mucho porque tengo mucho dolor. Nos golpearon, nos pegaron patadas, nos empujaron", denunció uno de los estudiantes, identificado como Héctor Garcete, en declaraciones televisivas.

Asimismo, agregó: "No nos invitaron (a la asamblea), yo estaba en clase, me dieron mi parcial, quería saber mi nota y la idea era bajar y demostrar mi disconformidad, que no estaba de acuerdo con la toma de la universidad. Creí que las cosas iban a estar bien, pero apenas tomamos la palabra, yo quise hablar y no me dejaron. Cuando escucharon que no estábamos de acuerdo se abalanzaron hacia nosotros y nos empezaron a patear, a golpear".

"Yo traté de tranquilizar las cosas y les dije que no somos violentos, que veníamos solamente a escuchar la asamblea. Nos empezaron a decir un montón de cosas, `fachos`, nos putearon, habían personas que no eran alumnos, para mí eran de Franja Morada que fueron los que nos atacaron primero", precisó.

El actual secretario de Culto y Civilización y ex diputado bonaerense de La Libertad Avanza, Nahuel Sotelo, responsabilizó por las agresiones a las autoridades de la Casa de Estudios, al municipio de Quilmes y al Gobierno bonaerense.

"Hacemos responsable por las lesiones de los militantes nuestros en la Universidad de Quilmes a las autoridades de la universidad, el gobernador y el municipio. Pegar entre muchos es de cobardes", escribió Sotelo en su cuenta de X (antes Twitter). Asimismo, subió a sus redes sociales más videos de las agresiones denunciadas.