Los radicales mendocinos cruzaron a Javier Milei tras sus dichos en contra de Raúl Alfonsín

El presidente Javier Milei criticó este miércoles al ex jefe de Estado Raúl Alfonsín en el marco del Día de la Recuperación de la Democracia, al advertir que "lo muestran como el padre de la democracia y fue partidario de un golpe", en referencia a la crisis de 2001. Las palabras de Milei causaron una inmediata reacción de parte de dirigentes de peso de la Unión Cívica Radical (UCR). En el caso de los mendocinos del partido centenario, tan solo tres manifestaron su repudio.

Milei sostuvo que en diciembre del año pasado asumió su cargo con indicadores sociales "peores que en 2001", en la etapa "previa a la caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por (Eduardo) Duhalde y Alfonsín" contra el gobierno radical de Fernando De la Rúa.

Para Milei, "a Alfonsín lo muestran paradójicamente como el padre de la democracia y fue partidario de un golpe de Estado", a pesar de que el consenso en los historiadores es no catalogar ese hecho como una interrupción institucional. Además, sostuvo sobre el fallecido el presidente que "huyó del poder 6 meses antes" y que "pesificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe". Milei habló en el marco de su presentación en el aniversario 47 de la Fundación Mediterránea, en Córdoba, y a 41 años del triunfo electoral de Alfonsín, unos comicios que marcaron el fin de la última dictadura.

De la política mendocina, únicamente expresaron su descontento los diputados nacionales Julio Cobos y Pamela Verasay y el presidente de la Cámara de Diputados de la Legislatura, Andrés "Peti" Lombardi. "Es lamentable que a su cada vez más frecuente falta de respeto, el Presidente sume una falaz y falsa lectura de la historia, pretendiendo ensuciar la figura de Raúl Alfonsín", aseguró el exvicepresidente y exgobernador de Mendoza, Julio Cobos.

En tanto que Pamela Verasay, que también es vicepresidenta 3° de la Unión Cívica Radical, aseveró: "Se equivoca Javier Milei al agredir a Raúl Alfonsín. La historia ha demostrado que fue el mejor presidente desde el retorno de la democracia. Ojalá nuestro país, de una vez por todas, recupere en sus líderes la capacidad de diálogo, consensos y fortalecimiento de las instituciones como lo hizo Alfonsín".

En tanto que Andrés "Peti" Lombardi, que es presidente del Comité UCR a nivel provincial, posteó en sus redes sociales: "Alfonsín es sinónimo de democracia y valentía para enfrentar a quienes nos sometieron a los años más oscuros de nuestra historia. El presidente Javier Milei habla impunemente agraviando su figura, pero fue ese hombre el que restituyó las libertades más básicas del pueblo argentino".

El comunicado de la UCR Mendoza

Qué dijo Ricardo Alfonsín, hijo del expresidente

El exembajador en España Ricardo Alfonsín se hizo eco hoy de los dichos del presidente Javier Milei contra su padre Raúl Alfonsín y sostuvo que "ni vale la pena responderle" porque "no es serio ni creíble".

"Las barbaridades que dijo el presidente de (Patricia) Bullrich, de (Luis) Caputo, del ex presidente (Mauricio) Macri (y de otros)… barbaridades que no quiero repetir. Ahora dice de ellos todo lo contrario", sostuvo Alfonsín, hijo del fallecido ex mandatario.

Desde sus redes sociales, el ex embajador en España e histórico dirigente radical señaló que "ni vale la pena responder lo que Milei dijo de Alfonsín". "Ni es serio. No es creíble", subrayó.