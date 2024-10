Las dos abogadas de Alberto Fernández coincidirán en Comodoro Py

Mariana Barbitta y Silvina Carreira, defensoras Alberto Fernández asistirán hoy al edificio judicial de Retiro para participar de dos actos importantes en dos causas que involucran al ex mandatario y que tramita el Magistrado Julian Ercolini en dos juzgados distintos.

Por un lado Barbitta que asiste a Fernández en la causa “Nación Seguros” participará de una audiencia ante la Cámara Federal de Casación donde defenderá el patrimonio de su cliente que sigue en la mira de la justicia.

Dicha audiencia que encabezarán los camaristas Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Diego Barroetaveña, la penalista exigirá que no sean inhibidos los bienes del ex mandatario en el expediente donde es investigado por presunta administración fraudulenta a través de maniobras ilegales en la contratación de seguros de diversas dependencias estatales junto a varias personas, entre ellas intermediarios que recibieron millonarias comisiones.

A principios de Abril, el Juez Julian Ercolini dispuso el congelamiento de los bienes de de Fernández, de su ex secretaria privada, Maria Cantero, al broker y marido de esta última, Hector Martinez Sosa, el ex director de nación seguros, Alberto Pagliano y más de una veintena de intermediarios y firmas de productoras de seguros.

La medida fue revertida por la Cámara Federal porteña. Sin embargo, el fiscal ante esa instancia presentó un recurso que tras ser rechazado, insistió por la vía de queja de la que finalmente Casación hizo lugar.

Se espera que de la audiencia a realizarse durante la mañana también participen las defensas del resto de los imputados, aunque varias adelantaron sus exposiciones por escrito. En principio, la abogada Mariana Barbitta se dirigirá a los jueces de casación que posteriormente analizarán si fue o no correcta la decisión de levantar la inhibición de bienes.

En tanto, Silvina Carreira, abogada del expresidente en la causa por violencia de género se presentará en Comodoro Py para participar de la testimonial de Lisandro Barga, el escribano que le tomó declaración a las 5 testigos propuestas por esa parte.

El fiscal Ramiro González, citó a Barga luego que la querella que representa a Fabiola Yáñez denunciara una posible violación de confidencialidad por parte de la ex ama de llaves, Cintia Tonietti, quien declaró la semana pasada y dijo no haber visto ningún hematoma en el cuerpo de la ex primera dama.

Para la defensa, las nuevas medidas son “llamativas” y entienden que la querella busca silenciar a sus testigos al tiempo que sospechan de un tratamiento diferencial, por lo que evaluarán cuáles serán los pasos tomarán.