Fabiola Yañez pidió frenar la declaración de dos empleadas de la Quinta de Olivos

La Fiscalía que investiga al ex presidente Alberto Fernández por la denuncia de violencia de género presentada por su ex pareja Fabiola Yañez, suspendió la declaración de dos empleadas de la residencia de Olivos. La querella de Yañez argumentó que no se les relevó del deber de confidencialidad que firmaron al ingresar a trabajar en la residencia presidencial, lo que llevó a la Fiscalía a tomar medidas al respecto.

El fiscal federal Ramiro González ordenó la citación de un escribano que certificó la presentación de las actas de cinco testigos de la defensa, las cuales fueron entregadas a la Justicia en sobres cerrados. Pero la abogada de Yañez, Mariana Gallego, presentó un escrito que cuestiona la validez de los testimonios, ya que las testigos no habrían sido liberadas de su obligación de confidencialidad por parte de la ex primera dama.

Dos testigos afirmaron que fueron relevadas por el ex presidente, sin embargo esto no figura en el expediente. Ante esta situación, el fiscal decidió abrir un legajo paralelo para investigar los detalles relacionados con la confidencialidad y esclarecer cómo fueron confeccionadas las actas en cuestión.

La semana pasada declaró Cintia Romina Tonietti, la empleada doméstica que aún continúa trabajando en Olivos. Sobre los golpes, declaró ante el fiscal González: "No, y yo la ayudaba a vestirse cuando no llegaba la asistenta en vestuario. También la veía en bikini cuando iba a la pileta. (…) Nunca observé eso".

Peritaje al celular de Fabiola Yañez

En otro aspecto de la investigación, el teléfono celular de Fabiola Yañez será peritado el próximo 8 de octubre en España. Este proceso, solicitado por la fiscalía argentina, se realizará con la colaboración del Ministerio Público de España y consistirá en extraer la información del dispositivo para luego enviarla a Argentina, donde se analizarán principalmente los mensajes entre Yañez y Fernández.

El procedimiento en España fue autorizado después de que la Cámara Federal porteña rechazara un recurso de la defensa del ex presidente, que se oponía a la realización del trámite fuera del país. Los abogados de Fernández argumentaron que era necesario realizar la pericia en Argentina para garantizar el debido proceso y la integridad de las pruebas, minimizando el riesgo de manipulación o contaminación de los datos.

No obstante, los jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah rechazaron estas objeciones, argumentando que los datos se extraerán de un dispositivo que ha permanecido en poder de la denunciante, por lo que la cadena de custodia ha estado bajo control.

"La información se descargará de un teléfono que no está secuestrado por la Justicia, sino en poder de la víctima -desde el momento de los presuntos hechos relevantes hasta hoy-" por lo cual "la obligación de asegurar la inalterabilidad de los datos es operativa desde que se toma conocimiento de aquellos y se los tiene a disposición", agregó la resolución.

La medida, que se realizará en colaboración con la fiscalía española, busca cumplir con el exhorto internacional solicitado por González debido a que Yañez actualmente reside en ese país. El análisis de los datos forenses será fundamental para avanzar en la investigación y esclarecer los hechos denunciados.

Este proceso es parte de una investigación más amplia que involucra tanto el ámbito judicial argentino como la colaboración internacional.