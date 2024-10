Santiago Cafiero habló de la denuncia contra Alberto Fernández: "Es muy raro y no sé qué pensar"

El diputado nacional y exjefe de Gabinete Santiago Cafiero, habló de su relación con Alberto Fernández y de las conversaciones que mantuvo después de que Fabiola Yañez lo denunciara por violencia de género.

“Mientras unos entregaron los celulares y las pruebas, otros no. Es muy raro y no sé que pensar”, dijo el exfuncionario en el canal de streaming Laca. Además, el exfuncionario contó que habla con Fernández y que "está muy mal". "Fue una denuncia muy fuerte, está tratando de volver a conectar con su hijo", sostuvo.

En paralelo, la Justicia investiga los hechos que denunció Fabiola Yañez por violencia de género ejercida por el propio expresidente durante su gestión en la Quinta de Olivos. El juez Ercolini sigue con la declaración de los testigos que puedan dar cuenta qué pasó.

"Es una persona que quiero, no es mi amigo pero lo quiero, y es una familia a la que quiero y me duele mucho lo que sucede y espero que él pueda aclararlo en tribunales", comentó Cafiero.

También fue contra los dirigentes del peronismo que cargaron contra Fernández. "Fue equivocada la actitud de muchos compañeros y compañeras de querer sacarse la bronca y actuar con rencor, porque ahora aparecen inconsistencias: unos entregan el celular y todas la pruebas y la otra parte no ¿Por qué? Cómo puede ser que este sucediendo así. Me cuesta entender todo, la gravedad que esto tiene, a priori lo que yo he visto que se llevaban bien", señaló.

Sobre este tema agregó: "No importa si le creo o no, porque hay quienes ya lo condenaron. Hay que esperar a la justicia y las garantías jurídicas, respetar el procedimiento pero no condenar antes de tiempo”.

En otro momento de la entrevista con el canal de streaming, Cafiero respaldó la candidatura de Ricardo Quintela en la interna contra Cristina Fernández de Kirchner. "Hay muchos que piensan que hay que abrir el peronismo, pero con Cristina, no sin ella”, valoró.

“Cuando Cristina lo eligió a Alberto fue porque ella sola no ganaba. Hay mucha nostalgia en sectores que sienten que vivieron mejor con ella a como viven hoy, pero hay muchos que ni siquiera conocieron eso, esa generación no esta atravesada por el debate de lo público y lo privado porque ya se había recuperado y, es más, en el 2015 no estábamos tan bien, sino no hubiésemos perdido con Macri. Ese tipo de conducción ya está en cuestionamiento hace tiempo y hay muchos sectores del peronismo que piensan que abrir y hacerlo más amplio. Por supuesto que es con Cristina, no sin ella”.