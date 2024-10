Diana Mondino elogió la relación con Brasil y anticipó una reunión entre Lula y Milei

La canciller Diana Mondino aseguró este martes que "la relación con Brasil es excelente" y remarcó que "no cabe ninguna duda" de que habrá un encuentro entre el presidente Javier Milei y su par brasileño, Lula da Silva, durante la cumbre del G20 que se hará el 18 y 19 de noviembre en Río de Janeiro.

La relación con el país vecino, uno de los socios comerciales más importantes de Argentina, ha atravesado momentos de tensión desde la llegada de Milei a la Casa Rosada. Los motivos giran alrededor de los dichos del libertario contra Lula da Silva, a quien ha tildado de "corrupto" y "comunista" en varias oportunidades.

Pese al inestable vínculo, Milei confirmó en octubre que viajará a Río de Janeiro para participar de la cumbre del G20, donde la Argentina y Brasil van a firmar el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. "Lleva 23 años de negociación y es sumamente difícil, porque hay opiniones diferentes entre los países", explicó Mondino en diálogo con LN+, y destacó las "necesidades complementarias" de ambos bloques económicos. "Hay una negociación continua, siempre queda algún rengloncito donde alguien no está de acuerdo, pero no podemos esperar a que todo sea perfecto", agregó.

Sin embargo, además de la expectativa por el acuerdo, el evento internacional podría ser la sede del tan demorado encuentro entre los dos jefes de Estado sudamericanos. Sobre esa posibilidad, Mondino se preguntó "por qué no" podría ocurrir.

"Javier (Milei) le ha enviado una carta al presidente Lula, ahora ha aceptado la invitación. La verdad es que son tantas las reuniones de trabajo que se hace muy difícil pactar media hora para tal cosa, pero que va a haber un encuentro no cabe ninguna duda. El asunto es si es un encuentro más fugaz o más estructurado", adelantó la canciller, que luego añadió: "La cantidad de temas que se está llevando al G20 este año es muy grande y no hay recreos, pero el objetivo es tener la mejor relación posible con los otros países".

En ese sentido, la funcionaria enfatizó que "la relación con Brasil es excelente" y elogió la colaboración del país vecino con el Gobierno para asumir la representación y la custodia de la Embajada de Argentina en Venezuela.

"La situación en Venezuela es muy mala. Nosotros tenemos 6 asilados en la residencia argentina desde hace 7 meses. Fuimos expulsados de Venezuela y Brasil ha asumido la responsabilidad desde julio. Está trabajando a la par nuestra de forma notable. No había necesidad de que lo hicieran y están trabajando realmente estupendo", agradeció Mondino, que también comentó que "los brasileros le dicen que la relación con Brasil nunca fue mejor".

Además, la ministra de Relaciones Exteriores lamentó la "situación desesperante" en Venezuela y señaló que "la posibilidad de una transición ordenada está cada vez más lejos". En ese sentido, aseguró que Argentina "ha agotado todos los caminos legales".

"Hicimos un reclamo, nos presentamos ante la Corte Internacional de Justicia. Estamos trabajando con otros países en las instancias multilaterales. Logramos que haya una comisión investigadora permanente para Venezuela", explicó la canciller, y subrayó: "Esos son los caminos legales. Otros caminos por la fuerza no hay quien quisiera o pudiera hacerlo".

"Maduro está muy fuerte con su ejército. Se habla de intervención extranjera, que tendría apoyo de tropas de otros países, no me consta", aclaró Mondino, y enfatizó: "Sacar un gobierno por la fuerza no es lo que Argentina haría y estoy casi segura de que los países latinoamericanos haríamos lo posible para evitarlo".