Emir Félix: "El peronismo debe volver a amigarse con los mendocinos"

En los 60 años que Emir Félix lleva sobre la Tierra, se reinventó muchísimas veces. Lo saben las calles de su amado San Rafael -departamento que gobernó durante 13 años y 8 meses- que cuando era adolescente, recorría junto a sus amigos sin dejar camino por andar.Trabajó vendiendo toneladas de golosinas en los años 90, mangueras industriales, estudió Ingeniería Química, se dedicó a dar la bienvenida a los servicios de internet de avanzada en la provincia. Dos veces en su vida, estuvo al borde de la muerte por una enfermedad que padece desde su nacimiento. Sin embargo, siempre se levantó y volvió a ganar la batalla.

Su próximo desafío, como presidente del peronismo local, es generar el espacio para que el partido pueda volver a "amigarse con los mendocinos", que retornen los peronistas que se fueron, para que la fuerza política sea una opción competitiva en las elecciones próximas y abierta a armar frentes con otros partidos y dirigentes. Se opone a que haya internas en el PJ a nivel nacional por "la situación que vive el país" y porque no es lo que "necesita la gente".

Sin eufemismos, no sólo planta bandera en contra de esa interna entre Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador Ricardo Quintela, de la que no participa ni él ni el PJ mendocino de manera institucional, sino que también cuestiona la concepción de un Estado "deshumanizado y sin empatía" en alusión a la propuesta que encara el presidente Javier Milei. Habla de la necesidad de la fortaleza de los partidos políticos, en tiempos en los que los discursos de la antipolítica abundan en las redes sociales y en algunas fuerzas políticas de derecha.

En esta Entrevista con MDZ, la autocrítica que debe hacer el PJ y el camino hacia adelante, en palabras de Emir Félix.

-Hace 6 meses, si mirábamos desde afuera qué podía pasar en la interna local del PJ Mendoza parecía imposible la unidad, como camino que recién empieza, ¿cómo fue este proceso?

-Existió en los sectores mayoritarios un estado de conciencia de que no es momento de una interna por el partido. Teniendo en cuenta lo que vive la población del país, y Mendoza, llevarle la propuesta a los afiliados de que vengan a votar en una interna del partido justicialista, es un planteo que no tiene que ver con la realidad. Teníamos que encontrar la manera de evitar la interna. Esa unidad que logramos, es la unidad posible y no la ideal, pero una unidad al fin, que evitó ver al PJ mendocino en las urnas para elegir autoridades. Algo que está ocurriendo en la Nación, de lo que no estamos de acuerdo ni participamos.

Es un recorrido que hay que hacer, que empieza ahora. Nunca el Consejo partidario fue el que trabaja sobre la instancia de lo que puede ser ideológicamente en la creación de sus propios frentes sino que lo hace la política integral. El partido debe generar las condiciones para que llegue a las próximas elecciones con la mejor propuesta y el mejor candidato posible. Motivar a muchos dirigentes, que se van aislando pero que tienen un gran valor de formación de ir uniéndolos para que formen un proyecto de políticas públicas en el lugar donde vive. En el barrio, en el departamento. No se trata de que acá se conforma la unidad y lo que están afuera no son parte. Para nada. Un momento de empezar a amigar el peronismo con los mendocinos, y esto es un gran paso.

-¿Cuando decidió responder a esta propuesta de aceptar ser el presidente del partido después de lo que le pasó con su salud?

-Fuimos trabajando en la necesidad de cambiar algún chip en el marco del partido, que el peronismo sea más asociativo, más amigable para otra fuerza política, y poder conformar un frente que sea más competitivo. Nadie desaparece en política,pero la posibilidad de ir más hacia abajo, existe. Uno cree que tocó el piso pero puede irnos peor en el futuro. Teniendo en cuenta que no estoy ocupando ningún cargo público, estoy trabajando para que el partido tenga más tolerancia, más amplitud, que tenga más discusión, que conduzcamos al peronismo hacia un espacio más amigable con nuestros ciudadanos.

La política en momentos muy complicados es la única herramienta que tienen los débiles para defenderse de los poderosos.Cuando yo veo que hay tanto ataque contra la política, me preocupa. Siempre hay una mirada crítica hacia a la política como lo culpable de todos los males. Lo peor que puede pasar en este caso es que la política esté muy debilitada. Sobretodo cuando hay un gobierno que quiere destruir el Estado, porque éste el que defiende a los débiles de los poderosos. Ante un Estado débil es mucho más difícil para aquel que se encuentra en inferioridad de condiciones, tanto sea una empresa pequeña, un vecino de cualquier barrio…. Veo habitantes rurales que no tienen tanto acceso al Estado y es el Estado el que lo tiene que ir a buscar. Tengo una concepción humanística de la política, de empatía por el otro. Lo ideal es que la comunidad que se organiza, y el Estado es parte de esa organización.

-¿Usted cree que es lo que estamos viviendo en estos momentos?

Fui a comprar un medicamento que no lo cubren más las obras sociales, que es el omeoprazol, que es una droga que todos los que tomamos otro medicamento lo necesitamos porque es un protector gástrico para la acidez. Si tomás dos pastillas por días, te dura 15 días. Me costó 48.000 pesos. Pienso en un jubilado, en un trabajador, que lo necesita. Cuando ocurren este tipo de cosas, creo que hay que tener empatía con lo que le pasa a la población. Hay que querernos un poco. Cuando los mensajes son de odio, de división, es muy peligroso. La Argentina en momentos donde se cultivaba el odio, vivió situaciones muy traumáticas y pueden volver. El mundo lo está demostrando. En Europa hay una guerra y no pensábamos que después de la segunda guerra mundial habría, una y hay. Cuando nos olvidamos de nuestra historia, estamos en peligro de volver a repetirla.

-¿Cómo puede hacer el peronismo para enamorar a los mendocinos?

-Creo que el peronismo es una fuerza política muy importante, es una fuerza desarrollista. Entendemos que el trabajo es lo importante y es un partido que tiene una historia, conforma las instituciones de la democracia. Aquellos que piensan que hacer desaparecer al peronismo es una solución, yo les digo que lo que va a ocupar el lugar del peronismo no es mejor. Voy a luchar hasta el último día para que haya un peronismo que busque realmente el progreso y el desarrollo del país.

-Incluso esa idea de erradicar a alguien, a una fuerza, porque piensa distinto, es una idea bastante peligrosa.

- Cuando en el 2001 el país se derrumbaba y no había gobierno que se pudiera sostener, fueron los dirigentes del peronismo y también del radicalismo porque había un señor que se llamaba Raúl Alfonsín y que lograba unificar, quienes en el ámbito de los partidos políticos y de manera parlamentaria sostuvieron el país. Las instituciones partidarias son muy importantes. Esta falta de nitidez de la UCR, esta estrechez que ha sufrido el PJ, lo entiendo como situaciones bastante peligrosas. Espero que el radicalismo no pierda su identidad. El peronismo vive otra instancia compleja de estrechez. En definitiva lo que hay que cuidar y sostener es la paz social, cuando se pierde la paz social es muy grave. De ahí viene la anarquía. Cuando la anarquía se milita en algunos casos, es muy grave. Hay muchas modificaciones que hacer al Estado pero no puede ser una cirugía.

-No está de acuerdo con la motosierra de Milei...

- Vengo de un municipio donde tuvimos superávit de forma permanente pero no lo hicimos con este tipo de políticas. Hay 18 distritos en San Rafael. Se puede tener superávit teniendo en empatía con la gente.La política deshumanizada la vivo con mucha angustia. Desde el peronismo tenemos que trabajar por una propuesta en ese sentido.

¿Es un error del peronismo nacional ir a una interna?

-Por supuesto, a la gente no le interesa los problemas internos. Conducir el partido no es adueñarse de él, ser candidato, es ampliar los canales de diálogo, propiciarlos. Nosotros tuvimos una derrota durísima en Mendoza el año pasado, consecuencia de una sucesión de hechos, como gobiernos que no terminaron bien, municipios.

- Hay gente que se fue del PJ que dice: ahora está Emir, vuelvo...

- No, no es por mi.

- Se lo digo porque ha tendido puentes para eso, como el caso de Jorge Omar Gimenez.

- Por ejemplo con el movimiento Evita

- Estamos hablando con ellos. Se priorizó que no era posible una interna, se logró la unidad posible, ahora hay que hacer un proceso dentro del PJ que genere espacios para todos.

- También para generar frentes con otros partidos.

- Es el momento de construir una propuesta para los mendocinos ,una propuesta colectiva que le permita al peronismo ser una opción colectiva.

- Hay límites, imagino en esa construcción.

- Siempre los hay porque si vos construís tenés que coincidir en la posibilidad de que si llegás al Gobierno, lo que armes no haya sido sólo una alianza electoral como ya ha ocurrido.