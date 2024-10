Ricardo Quintela pone el dedo en la llaga y cuestiona la postulación de Cristina al PJ: "No tiene sentido"

El gobernador de La Rioja y contrincante de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia por el PJ, Ricardo Quintela, habló sobre la postulación de la expresidenta y consideró que "no tiene sentido", justificando que está para algo "mucho más importante".

"Yo creo que Cristina está para otra cosa mucho más importante, por decirlo de alguna manera, que el tema del justicialismo", dijo Quintela en diálogo con Radio 10.

Y agregó que "no tiene sentido" que Cristina se postule como presidenta del PJ ya que fue dos veces mandataria de la Nación, y por su "profundo conocimiento sobre el tema, no solamente de Argentina, no solamente de Latinoamérica, sino del planeta".

"Es una mujer como que ya alcanzó todo, todo lo que un político se propone, que ya dio todos los positivos, como también algunas cosas negativas naturalmente, como tenemos todos. Pero como que ya volver a empezar, de cero, o por decirte de una manera, me parece a mí que no tiene sentido", explicó.

"Yo creo que Cristina está para otra cosa mucho más importante", indicó Quintela.

Las elecciones en el PJ están plagadas de rispideces. "Esta semana me voy a reunir con los compañeros de la junta electoral. Tiene que haber una conversación. Posterguemos 30 días más. El peronismo no puede pasar un papelón", había declarado Quintela.

Luego del cierre de ambas listas en la interna del peronismo, las aguas no se calmaron. El espacio Federales, que lleva a Ricardo Quintela a competir contra Cristina Fernández de Kirchner, sacó un durísimo comunicado. "Hemos asistido a una dinámica de hechos y omisiones que consideramos son parte de los métodos y estrategias que estamos llamados a renovar y transformar en el marco de nuestro partido".

Además, en el comunicado que lleva la firma de los apoderados Daniel Llermanos y Jorge Yoma, plantearon uno de los temas que más incomoda históricamente al peronismo, la proscripción. "Se confía en que Cristina Fernández de Kirchner no avalaría maniobras que resulten en la proscripción de la lista", deslizaron en el texto.