Lisandro Nieri cruzó a los diputados radicales que se desprendieron del bloque

La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) demostró tener la gravedad suficiente como para terminar de romper el bloque de ese partido en el Congreso. Todo escaló a partir del apoyo de los 5 diputados al veto presidencial de la ley de Movilidad Jubilatoria, que fue crucial para ratificarlo. Ahora 12 diputados bajo las alas de Facundo Manes y Martín Lousteau se separaron de la UCR y formarán sus propios bloques con mayor oposición al oficialismo. Lisandro Nieri, diputado nacional por Mendoza en la UCR, comentó la ruptura en MDZ Radio 105.5 FM y se posicionó en el fin de la interna.

El diputado es uno de los que no se desprendieron del bloque. Esto significa que es más cercano al oficialismo que los otros 12 legisladores. En su opinión "hay dos líneas que son absolutamente claras". Primero, "hay un sector que apostamos a futuro para que Argentina definitivamente empiece a ordenarse, a acoplarse al mundo y no estar siempre en el lote de los Venezuela, Irán, Corea". Y por el otro lado, "hay gente que añora el pasado, mucho más vinculada al kirchnerismo y que sigue diciendo que el orden fiscal no es importante para nuestro país", aseveró.

Del bloque original quedaron 21 diputados, "la mayoría". Desde su perspectiva "Argentina no puede esperar 4 años más", razón que los lleva a "trabajar en un crecimiento económico aún con grandes diferencias de formas" con el oficialismo. En ese sentido, el diputado rechaza algunos tratos particularmente del presidente, además de que "acá hay sectores económicos que no han contribuido un centavo todavía y sectores muy vulnerables de la población a los cuales se les está pidiendo esfuerzo muy grande". Y aseguró que "hay diferencias y y las marcamos".

Para el diputado, muchos de los ejes del Gobierno ya se han aplicado en Mendoza en años anteriores, medidas como exigir la jubilación a miles de empleados públicos para bajas el gato o el uso de la boleta única. "Son todas cosas que en Mendoza ya tenemos. ¿Cómo no voy a coincidir con esos lineamientos que establece el gobierno de Javier Milei?", cuestionó. Es por esto que Nieri cree que no es "inconsistente" en las posiciones que ha tomado tanto en la provincia como en capital.

"Yo discuto las formas del presidente. Me preocupan. Me parece que generan violencia. A veces me irrita como como se expresa públicamente. No coincido en nada con el kirchnerismo, pero las referencias a los clavos y a los ataúdes... bueno, ahí yo tengo diferencias", comentó. Sin embargo, está "totalmente de acuerdo" con el objetivo propuesto por el Gobierno de defender el equilibrio fiscal a toda costa.

