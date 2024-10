La verdadera razón por la que un intendente se quedó afuera de la lista del PJ

La "unidad" en un partido y un movimiento, como es el peronismo, nunca fue fácil. Las últimas horas del cierre de listas para las nuevas autoridades del PJ mendocino fueron, como suele ocurrir cada dos años, tensas por el intento de que todos los sectores queden contenidos. Tras conocerse el listado que encabeza el exintendente Emir Félix como presidente, en ningún lado figura el jefe comunal maipucino Matías Stevanato ni sus dirigentes. El dato tiene valor porque el Intendente tiene aspiraciones propias y es referente dentro de ese partido.

Pese a haber estado hasta último momento en las negociaciones, decidió bajarse porque se sintió en medio de una interna de la CGT que pujaba por la vicepresidencia primera y dio un paso al costado. No quiso, según aseguran, quedar atrapado en las disputas entre dos federaciones de sindicatos municipales, ya que coordina con ambas y una de las dirigentes que era postulada es maipucina. No es la única fisura del "nuevo" peronismo. Un sector de los sindicatos y de los movimientos sociales buscaron ser parte de la lista de unidad, tras no haber podido presentar una lista alternativa. Pero quedaron al margen y salieron a cuestionar el proceso.

Largo proceso

A pesar de que el listado debía estar cerrado, de acuerdo al cronograma electoral, antes de las 23.59 de este sábado 19 de octubre, el peronismo local pidió una prórroga. Primero fue de una hora y luego otra de 12. Pasado el mediodía del domingo 20 finalmente se conoció quiénes integrarían la única lista que a partir de diciembre se convertirán en nuevas autoridades del peronismo local. Se destacan Félix (el exintendente de San Rafael y hermano del actual jefe comunal) como presidente, la intendenta de Santa Rosa y actual presidenta del peronismo Flor Destéfanis como vice primero y la concejal por Luján de Cuyo Paloma Scalco (de La Cámpora) como vice segunda.

Sin embargo, durante la semana que precedió al cierre, en el lugar de Destéfanis se hablaba de una mujer de la CGT. El género tiene relevancia porque por norma debe haber paridad en el peronismo. Si el presidente es un varón, la vice debe ser una mujer y viceversa. Ese sábado sonó el nombre de Nancy Verónica Erazo, la secretaria general de SOEM, es decir del gremio de municipales de Maipú, que es parte de la CGT. La mujer era impulsada por uno de los dos secretarios generales de la confederación, Ricardo Letard (de Camioneros), a quien varios intendentes le achacaron no ser afiliado al peronismo para proponer a una representante en el cargo. Hay que recordar que durante estos dos años en los que fue Destéfanis la presidenta, el viceprimero fue Sergio Giménez, de la Bancaria, como representante de los gremios. Se buscaba repetir el mismo esquema para este listado.

Sin embargo, con el correr de las primeras horas de la madrugada del domingo, la posibilidad de Erazo como vice se fue esfumando. Letard cargó contra los negociadores de los intendentes, incluso apuntó contra Stevanato, porque la mujer parita en su departamento por ser representante del gremio de municipales en ese espacio. Pero cuando se conocieron las listas finales no figuró ni Erazo ni nadie de Stevanato.

El intendente de Maipú, Matías Stevanato

Foto: Rodrigo D"Angelo

El intendente maipucino tomó la decisión de retirarse del Consejo Provincial del PJ para evitar involucrarse en las disputas internas de los sindicatos municipales. Según averiguó MDZ, dentro de estos sindicatos los representantes Fredi Funes y Fabio Alenda vienen trabajando con diferentes gremios municipales de toda la provincia. En ese sentido, Erazo es una secretaria departamental maipucina. Para no inmiscuirse en esa disputa, Stevanato no quiso meterse en la interna que tiene el sindicato departamental ni en la provincial porque entiende que no tiene que ser parte de esas diferencias. "Nada suma impulsar disputas entre compañeros", sostuvieron desde Maipú. Es decir que no quiso quedar en medio de una interna de federaciones municipales porque interactúa con ambas. De todas maneras acompañó con los avales para la lista de unidad del PJ.

Se dijo, por otro lado, que Stevanato había resistido a Erazo. Sin embargo, desde Maipú, remarcaron que el jueves 17 de octubre (dos días antes del cierre de listas) firmaron una paritaria en la que acordó un aumento del 25% con respecto a septiembre en el sueldo básico de todos los empleados municipales, además de un bono extraordinario de 580 mil pesos sin medidas de protestas. Además, contaron que se juntan semanalmente con la dirigente por distintos asuntos vinculados a los trabajadores.

Queja de las organizaciones sociales

En medio de las disputas, este domingo 20 por la noche, referentes del movimiento Evita y "otros sindicatos"- que no fueron nombrados-, que habían impulsado públicamente al dirigente Lautaro Cruciani y luego lo bajaron, salieron a cuestionar la lista de unidad mediante un comunicado. Desde el sector mayoritario que conformó el listado, sospechaban que la movida de postular a Cruciani se debió para negociar cargos porque en realidad ese grupo no tenía la cantidad de candidatos que se necesitaban para conformar un listado de al menos 16 departamentos que es lo exigido por el PJ. Comunicado del Movimiento Evita y otros sindicatos

En medio del armado de listas, desistieron de la candidatura de Cruciani y participaron del armado. Pero luego no se quedaron conformes e hicieron público un texto en el que entre otros puntos sostienen que: "Dado que algunos actores insisten en métodos y candidaturas que consideramos perjudiciales, hemos decidido, junto a sindicatos y trabajadores organizados, no participar en el proceso de elección de autoridades del PJ en Guaymallén, Las Heras, Capital y Lavalle, como así tampoco del PJ provincial. Entendemos que estos espacios buscan excluir a amplios sectores del peronismo. Estamos convencidos de que más pronto que tarde llegará la hora del pueblo, y con ella, la verdadera unidad que necesitamos".

Desde el sector de los intendentes aseguraron que abrieron la discusión para que participen activamente. De hecho, en el caso de la CGT, el otro secretario general que no es Letard, sino Luis Márquez quien además es el referente mendocino de la Unión Obrera Metalúrgica(UOM), no puso reparos al listado conformado para el Consejo del PJ.