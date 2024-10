El afectuoso saludo de Victoria Villarruel a Javier Milei en medio de los rumores

La vicepresidenta Victoria Villarruel le dedicó un afectuoso saludo de cumpleaños al presidente Javier Milei en medio de la polémica por su supuesto distanciamiento del Gobierno nacional. "Por muchos momentos haciendo historia juntos", manifestó la vice.

"Muy feliz cumpleaños presidente Javier Milei. Espero que este nuevo año de vida te depare todo lo mejor y que esa personalidad tan excepcional te lleve a lo más alto de tus aspiraciones. ¡Por muchos momentos haciendo historia juntos! ¡Un beso grande y Viva la Libertad!", posteó Villarruel en sus redes junto a cuatro fotos donde se la ve muy cercana al mandatario.

El posteo de Victoria Villarruel por el cumpleaños del presidente Javier Milei

La relación entre los miembros de la fórmula presidencial es constante motivo de especulaciones desde la llegada al poder de La Libertad Avanza. El episodio más reciente fue el "gesto peronista", en palabras de la ministra de Seguridad, que tuvo Villarruel con su visita y posterior homenaje a la expresidenta Isabel Martínez de Perón.

"Primera presidente mujer del mundo y de la Argentina constitucionalmente elegida. Vicepresidente como yo y argentina bien nacida", había publicado Villarruel por el Día de la Lealtad junto a varias fotos con la exmandataria durante su visita en Madrid. Ese mismo día, la titular del Senado inauguró en la Cámara alta un busto de 'Isabelita'.

El acto fue rechazado por Bullrich, que en una entrevista con TN advirtió que Villarruel "está intentando un camino separado del Gobierno". "Lo importante es tirar del carro del Gobierno, y no tanto de andar haciendo reivindicaciones históricas de personas muy conflictivas, que además representaron uno de los peores momentos de la economía argentina", había sentenciado la ministra, que luego agregó: "El vicepresidente debe seguir la línea del Presidente, para eso acepta ese cargo".

En ese sentido, el propio Milei opinó sobre el tema y admitió que "él no lo hubiera hecho". "Para mí, el caso de la señora María Estela Martínez de Perón no realza a las mujeres, todo lo contrario. No creo que haya llegado a ese lugar por sus méritos intelectuales, profesionales", manifestó el libertario en diálogo con TN y subrayó: "Me parece que no es un modelo a seguir. Tampoco me parece razonable hacer una reivindicación de alguien que creó la Triple A".

Otra actitud de la vicepresidenta que generó controversia fue su visita al papa Francisco, figura históricamente ligada al peronismo que poco tiempo antes había criticado al Gobierno por su decisión de reprimir manifestaciones en el país. Sin embargo, el encuentro con Villarruel fue ameno, y el sumo pontífice la instó a "seguir adelante, no aflojar y no perder el sentido del humor".

Sin embargo, el incipiente conflicto de Milei con su vicepresidenta data de meses antes, cuando Villarruel cuestionó abiertamente la nominación del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema. Desde entonces, la vice se diferenció del Gobierno en otras oportunidades, como cuando criticó un acuerdo con el Reino Unido por Malvinas, y tampoco formó parte de eventos importantes para el Gobierno, como el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza como partido nacional.