Patricia Bullrich acusó a Victoria Villarruel de tener "gestos peronistas" y alertó sobre su rumbo político

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, cuestionó públicamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel tras el homenaje a Isabel Perón en la Cámara de Senadores de la Nación, al considerar que busca distanciarse del Gobierno encabezado por Javier Milei. Y alertó sobre su inclinación hacia "gestos peronistas", como la inauguración del busto de la expresidenta en un acto realizado ayer, 17 de octubre, día de la Lealtad peronista.

La titular de la cartera de Seguridad, en una entrevista con TN, no ocultó su preocupación por el rumbo que Villarruel parece tomar dentro del Gobierno, al inaugurar un busto de María Estela Martínez de Perón, figura que Bullrich calificó como una de las peores gestiones presidenciales de la historia argentina. Para la ministra, esta acción representa un intento de marcar una agenda política propia, diferenciada de la del mandatario nacional.

"Está intentando un camino separado del Gobierno. Lo importante es tirar del carro del Gobierno, y no tanto de andar haciendo reivindicaciones históricas de personas muy conflictivas, que además representaron uno de los peores momentos de la economía argentina", expresó Bullrich. Además, subrayó que no comparte la reivindicación de la exmandataria, y que estos actos no son representativos de la gestión actual.

Asimismo, la ministra de Seguridad fue más allá, sugiriendo que la vicepresidenta debería seguir la línea presidencial de Javier Milei. Sin mencionar directamente la opinión del mandatario, dio a entender que el Jefe de Estado tampoco coincidiría con las acciones de Villarruel, a quien aconsejó seguir el liderazgo del presidente. "El vicepresidente debe seguir la línea del Presidente, para eso acepta ese cargo", afirmó.

Además, Bullrich vinculó este acto con otros gestos de Villarruel que han generado controversia, como su audiencia privada con el Papa Francisco, una figura históricamente ligada al peronismo. Mencionó, además, que esta serie de eventos refuerzan la impresión de que Villarruel está forjando un camino propio dentro de la estructura gubernamental. "No creo que por ese camino haya proyecto presidencial", comentó con ironía.

El acto de inauguración del busto, realizado en el Salón de las Provincias del Senado, fue destacado por su carga simbólica, al coincidir con una fecha significativa para el peronismo, el 17 de octubre. La participación de Villarruel en este evento no pasó desapercibida dentro del Gobierno, donde algunos interpretaron su postura como una señal de distanciamiento.

Sin embargo, Bullrich también reconoció que, a nivel parlamentario, el trabajo de la presidenta del Senado se alinea con las políticas del Gobierno.

A pesar de sus diferencias, la ministra dejó claro que el verdadero reto para el Gobierno de Milei es encarar los problemas actuales de la Argentina, que comparó con los desafíos económicos vividos durante el mandato de Isabel Perón en los años 70. "Lo que heredó el presidente Milei es muy parecido al Rodrigazo, que sucedió bajo el gobierno de Isabel", sentenció la funcionaria nacional.