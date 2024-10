Ricardo Quintela cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner por una decisión que "podría generar fisuras en Unión por la Patria"

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, rival de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la interna por la conducción del PJ, cuestionó al espacio de su adversaria por incluir como candidatos a los presidentes de los bloques de Unión por la Patria. "Deberían haber sido imparciales", reclamó el mandatario.

Consultado por sus posibilidades en la interna contra Cristina Kirchner, Quintela señaló que "hay gente de mucho renombre en la lista que compite contra ellos" y opinó sobre la presencia de José Mayans y Germán Martínez en la lista de su adversaria. "A mi juicio deberían haber sido imparciales, no haberse involucrado en el proceso interno, porque podría generar algún tipo de resquemor o fisura dentro del bloque. Tendrían que haber sido más prudentes", subrayó.

Cabe recordar que el formoseño Mayans, titular del interbloque peronista en el Senado, es el postulante a la primera vicepresidencia de la lista de Fernández de Kirchner, mientras que Martínez, jefe de la bancada en Diputados, se quedó con la tercera vicepresidencia.

Además, el riojano aseguró que la responsabilidad de que se haga la elección interna "es de la junta electoral del PJ" y reconoció que la misma "está teniendo problemas de logística aparentemente", ya que "se convocó a elecciones y todo se encaminaba a que iba a haber una lista única".

En ese sentido, Quintela sostuvo que su espacio "hace 3 meses venía caminando para tener una propuesta diferente del interior hacia el centro de Argentina, con voces muy importantes que no se escuchaban y gente joven".

"De golpe sale la voluntad de la expresidenta de querer ser candidata y nosotros no podíamos abrirnos porque quedábamos mal con los compañeros y la sociedad que depositaron su confianza, entonces decidimos mantenernos. Queremos competir sin agresiones ni insultos", enfatizó el gobernador en diálogo con Radio Mitre.

Frente a sus posibilidades de cara a un duelo abierto con Cristina Kirchner, el 'Gitano' remarcó que "no está todo dicho". "Tenemos compañeros que son intendentes, diputados provinciales, concejales, que hace 45 días están buscando genuinos avales. Después ellos aparecen en 10 días con 150 mil avales. No sé quién habrá trabajado para conseguirlos, por lo menos en mi provincia no los vimos", disparó el riojano, que luego chicaneó a sus rivales: "¿Cuál es el problema si están tan seguros? Nosotros estamos decididos a competir".

A su vez, el gobernador se refirió a la cena del presidente Javier Milei con cuatro gobernadores que ocurrirá este lunes, de los cuales dos son los peronistas Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) y explicó que su acercamiento a la Casa Rosada "es producto de que no hay conducción" en el PJ.

"Por eso la normalización del partido a través del voto de los afiliados dará la legitimidad suficiente para poder tratar de juntarnos y entre todos ordenar la situación. Hoy hay una confederaciópn de partidos provinciales y no hay quien pueda nuclearlos a todos", advirtió el riojano, y agregó: "No voy a defender a los compañeros, porque si yo tengo que hacer una crítica la hago puertas adentro, pero también es importante estar en el proyecto de cada uno de los gobernadores".